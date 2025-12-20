20 de diciembre de 2025 - 11:08

Una turista alemana murió en Bayona luego de ser arrastrada por el mar mientras se sacaba fotos

Un vecino registró el momento en que la mujer, de 85 años, fue golpeada y arrestada por el fuerte oleaje en la playa de A Concheira.

Por Redacción Mundo

Una turista alemana de 85 años murió este jueves en Baiona, municipio de España, luego de ser arrastrada por una ola mientras fotografía el fuerte oleaje del mar. El trágico incidente ocurrió en la playa de A Concheira, en un momento en que la costa se encontraba bajo alerta naranja.

Turista que murió arrastrada por la ola

La victima era pasajera del crucero AidaMar, la embarcación hizo escala en que este jueves hizo escala en la ciudad de Vigo. Allí la mujer se fue hasta Baiona de excursión con otros cruceristas. Según fuentes oficiales, el grupo se encontraba recorriendo la zona costera cuando la mujer decidió aproximarse sola a las rocas para capturar imágenes del mar.

Testigos presentes relataron que la mujer se agachó para recoger un objeto que se le había caído cuando una ola repentina la golpeó con fuerza y la arrastró mar adentro.

Posteriormente, el cuerpo fue hallado sin vida en la arena por los servicios de emergencia.

La tragedia ocurrida fue capturada en video por un vecino que desde la ventana de su vivienda registró la situación.

En las imágenes del clip, se puede observar a la mujer en la zona de las rocas intentado salir del arenal a cuatro patas pero desaparece tras la llegada del golpe del oleaje. La fuerza del agua era tan grande que el oleaje llegó a alcanzar la carretera cercana, por la que circulaban vehículos.

A partir del aviso de este incidente, la central de emergencias se movilizó a Salvamento Marítimo, a Guardacostas, a Urxencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Grupo Acuático del GES del Val Miñor.

