Un país prohíbe la cría y venta de gatos esfinge desde el 1 de enero de 2026: los motivos.

A partir del 1 de enero de 2026, el país europeo aplicará una de las leyes de bienestar animal más estrictas del mundo.

La búsqueda de la "estética perfecta" en el mundo de las mascotas ha llegado a un límite legal en los Países Bajos. El gobierno neerlandés anunció que, desde el 1 de enero de 2026, quedará prohibida de forma definitiva la cría, comercialización y adquisición de dos de las razas más icónicas y polémicas del mundo felino: el Sphynx (Esfinge) y el Scottish Fold.

Esta medida no es un ataque a los animales, sino una defensa de su derecho a una vida sin dolor crónico. El Ministro de Naturaleza, Jean Rummenie, fue contundente al explicar que la normativa busca erradicar la cría basada en mutaciones que, si bien resultan atractivas para los humanos, condenan al animal a padecer patologías graves desde su nacimiento.

Las claves de la nueva normativa animal La ley no solo busca castigar, sino también regular la transición para quienes ya poseen estos animales:

Prohibición total: Afecta la reproducción, venta e importación de ejemplares después de la fecha límite.

Multas severas: Quienes incumplan la norma al adquirir o criar estos gatos enfrentarán sanciones económicas de 1.500 euros .

Derechos adquiridos: Los dueños que ya convivan con un Sphynx o un Scottish Fold podrán conservarlos, pero con la condición obligatoria de que el animal esté identificado mediante un microchip .

¿Por qué se consideran gatos de "sufrimiento"? El trasfondo de la decisión reside en las mutaciones genéticas que definen a estas razas: