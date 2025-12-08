Una ola gigante arrasó una pileta natural y dejó cuatro muertos y un desaparecido

Una ola de varios metros de altura provocó el episodio más trágico de los últimos quince años en las costas de Canarias. El fenómeno sorprendió el domingo a decenas de bañistas en la pileta natural del Charco de Isla Cangrejo , ubicada en el Acantilado de los Gigantes , en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife, España).

El balance es devastador: cuatro personas fallecidas , la última de ellas este lunes en el hospital, y una quinta persona continúa desaparecida en el mar. Además, otras víctimas sufrieron contusiones y heridas leves tras ser golpeadas por el violento oleaje.

En el momento del incidente había unas 20 personas disfrutando del lugar, entre turistas extranjeros y peninsulares. Las piletas naturales, ampliamente difundidas en redes sociales por su belleza, son uno de los atractivos más visitados en las Islas Canarias, pero también representan un riesgo extremo durante episodios de fuerte oleaje.

Las víctimas fueron arrasadas por una ola gigantesca mientras se bañaban. Tres murieron en el acto: una mujer de 55 años, un hombre de 35, y otro varón cuya edad aún no fue precisada.

Horas más tarde falleció en el hospital una mujer que había sido rescatada en paro cardiorrespiratorio . Entre las víctimas hay dos turistas rumanos y una eslovaca , según fuentes municipales. Las identidades aún no fueron confirmadas oficialmente.

Tragedia en Tenerife: cuatro muertos y un desaparecido por un golpe de mar en una piscina natural Noticias Cuatro a las 14:00 horas con @lamartineee pic.twitter.com/4zBQcHPNf7

Desde la tarde del domingo continúa la búsqueda de una persona que fue engullida por el mar. Equipos de emergencia, salvamento marítimo y buzos trabajan en la zona, pero las tareas se complican por el intenso oleaje que afecta al archipiélago desde el viernes.

Las piletas estaban cerradas, pero las víctimas se metieron igual

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, confirmó que la piscina natural estaba cerrada al público debido al peligro por fenómenos costeros, pero muchas personas ignoraron las advertencias.

piscina - pileta tenerife canarias Así son las piletas naturales de Tenerife. EFE

“Constantemente advertimos de estos peligros, pero cada vez más gente, sobre todo turistas, no respeta la señalización al ver estas piscinas difundidas en redes sociales”, lamentó.

A la entrada del lugar hay carteles que indican el riesgo en español, inglés y alemán, advirtiendo sobre olas previstas de dos a tres metros.

"El mar empieza a advertir, se ponen al borde del muro, viene una olita, parece que no pasa nada. Son sitios muy bonitos pero tienen el peligro que tienen y hay que respetarlo", concluyó el alcalde.