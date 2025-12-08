8 de diciembre de 2025 - 15:02

La evaluación oficial de Chile ante el "riesgo de tsunami" tras el fuerte terremoto de 7,6 en Japón

Las olas pueden llegar a los tres metros en Japón tras el sismo, por lo que las autoridades emitieron una alerta para sus costas. Qué dicen desde el país vecino ante el posible riesgo.

Terremoto de 7,6 registrado en Japón.

Por Redacción Mundo

Chile siguió con atención los reportes que llegaban desde el Pacífico luego del fuerte terremoto registrado en Japón, pero las primeras evaluaciones oficiales confirmaron que no existe riesgo de tsunami. El sismo, de magnitud 7,6, ocurrió en el mar frente a la costa este de Honshu a las 22.15 del lunes (hora de Pekín).

A partir del reporte del Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) revisó las características del evento junto al Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) para determinar si podía afectar a Chile.

El análisis técnico se extendió varias horas debido a la magnitud del movimiento telúrico ya los avisos de alerta que sí se emitieron para zonas más cercanas al epicentro.

“No va a generar un tsunami”, aseguran en Chile

Más temprano, el SHOA había señalado que el proceso de modelación estaba en curso y que cualquier posible riesgo sería informado una vez completado el análisis. Finalmente, el organismo confirmó que el terremoto “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas”.

En paralelo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) precisó que la profundidad del sismo fue de 53,1 kilómetros y que se mantiene la advertencia de tsunami para las áreas ubicadas dentro de un radio de hasta 1.000 km del epicentro, mientras Japón evalúa los eventuales daños provocados.

