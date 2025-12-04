Valle de Elqui: el Chile rural con un cielo único, pisco y buscado por ser "el nuevo Tíbet"

Enviado especial a Chile. Muchas veces la familia discute sobre su próximo destino vacacional, por lo general sobre dos grandes ejes: ¿mar o montaña? Aquí, en esta nota, traemos un destino en pos de la armonía: la región chilena de Coquimbo ofrece una propuesta única que combina playas amplias con aguas templadas y una oferta rural con un cielo único en el mundo, energías que atraen hasta a los mismísimos monjes tibetanos, todo en las tierras de un Premio Nobel de Literatura.

Conocer las bondades que ofrece el Valle de Elqui es un imperdible chileno para quienes están dispuestos a encontrar experiencias mágicas.

Esta propuesta se puede incluir, para comodidad del turista argentino, de dos formas: a la ida o a la vuelta de las vacaciones en las nobles playas del Pacífico, en La Serena y Coquimbo. Al Valle de Elqui lo unifica la ruta 41, denominada “Ruta de las Estrellas” , que es la conexión directa con Argentina por el paso de Agua Negra. Por eso se puede planificar —recomiendo al menos dos días— una visita a este maravilloso destino.

Son apenas 63 los kilómetros que separan Vicuña de La Serena. Uno de los máximos atractivos de la región es su clima único: con, en promedio, 330 días soleados y noches estrelladas al año , el astroturismo se posiciona como una de las actividades principales.

Vicuña tiene una gran oferta hotelera, con 1.500 camas distribuidas en hospedajes para todos los bolsillos, además de una infraestructura que entrega al turista gastronomía magnífica (con el cabrito al horno como vedette y helados artesanales con sabores autóctonos) y todo tipo de servicios para una estadía óptima.

“Estamos apostando muy fuerte a la recepción turística. Queremos que Vicuña se convierta en un destino en sí mismo, no solo de paso. Aquí hay actividades muy variadas para disfrutar y que no se encuentran en otros destinos”, aseguró Mario Aros, alcalde de Vicuña.

Astroturismo. Con grandes observatorios astronómicos abiertos al turismo, conocer de primera mano los misterios del cosmos se convierte en un planazo familiar. Observatorio Mamalluca, Del Pangue, Cancana, Cruz del Sur (Combarbalá) y Collowara (Andacollo) son algunos de los puestos de observación que tienen certificación internacional Starlight, que acredita la excelencia en la calidad del cielo.

Desde estos imponentes edificios futuristas, el visitante podrá observar constelaciones, planetas y cuerpos celestes inobservables desde otros sitios con contaminación lumínica. Además, muchos operadores turísticos tienen entre sus propuestas el astroturismo.

La esencia de Gabriela Mistral. Vicuña mantiene un fuerte vínculo con la poetisa, diplomática, educadora y humanista chilena Gabriela Mistral, reconocida como una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana (Premio Nobel en 1945), quien nació en Vicuña el 7 de abril de 1889.

La ciudad preserva su legado a través del Museo Gabriela Mistral, que difunde su vida y obra mediante exhibiciones permanentes y temporales. Además, la localidad promueve activamente su figura, con homenajes recientes en el Congreso chileno. Aunque nació en Vicuña, Mistral pidió ser sepultada en Montegrande, el pueblo cercano donde transcurrió su infancia.

Vivir el nacimiento de Vicuña ‘en vivo y en directo’ La Torre Bauer (28 metros de altura) es un ícono arquitectónico de la ciudad. Allí funciona hoy la oficina de turismo. La estructura fue construida completamente en madera en 1905 por el entonces alcalde Adolfo Bauer Kalhardt, un alemán liberal que se nacionalizó chileno.

El municipio de Vicuña ofrece un tour por esta torre, que entrega hermosas vistas del valle y del pueblo, y que es guiado por el “propio” Bauer: un actor que recrea, casi a la perfección, la verborragia del empresario europeo y transporta al viajero a los inicios del siglo XX.

Ruta del pisco Para que una botella pueda tener en su etiqueta “pisco chileno”, este destilado debe ser producido y envasado exclusivamente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Por eso, en el valle encontraremos las principales pisqueras, como la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada (CAPEL) y Mistral, además de productores artesanales.

Recorrer, degustar y aprender sobre esta bebida, insignia de Chile, es otro recomendado. Pero no todo es pisco: en la zona hay bodegas boutique que han logrado una calidad internacional en sus vinos.

Villa Orgánica Cavas del Valle es la muestra de cómo una visión se materializó en un desarrollo modelo. Esta familia, pionera en la viticultura de la zona, con constante investigación, ha logrado un producto premium. El lugar es hermoso y ofrece un recorrido guiado con degustación.

Viñedos de Alcohuaz. Es otro de los emprendimientos que destacan en el valle. Sus vinos de altura, a más de 2.200 m s. n. m., han logrado posicionarse en un segmento exclusivo a nivel mundial. En 2023 se ubicaron en el Top 25 World’s Best Vineyards.

Pero más allá de los títulos, conocer el lugar ya vale el viaje. Enclavado en el último pueblo del valle, mantienen la esencia más pura de la vitivinicultura. Toda la molienda se realiza mediante pisoneo en lagares (pisando la uva, literalmente) y la guarda se distribuye en vasijas de concreto para mantener el vino en su estado más puro. Tienen, tal vez, la cava más “instagrameable” del país: una sala de degustación y guarda dentro de una caverna rodeada de granito cordillerano, cavada en una de las laderas de la montaña que se une a una construcción magnífica.

Además, Viñedos de Alcohuaz es el escenario de uno de los tours turísticos premiados por su innovación. La agencia @nomade_elqui lleva adelante la propuesta “Vino, arte y estrellas”: un recorrido sensorial que —para no spoilear nada— logra unir distintas dimensiones.

El nuevo Tíbet

“El magnetismo de la tierra está cambiando, y en el Valle del Elqui se siente”, explican, sin muchos más datos técnicos, quienes encuentran en esta zona un lugar único para la meditación.

Este es otro de los imanes turísticos que atraen a viajeros de todo el mundo hacia esta zona cordillerana.

“Me he cruzado a monjes tibetanos meditando en medio de arroyos y montañas”, confesó Rodolfo Sotomayor, dueño del Hotel y Restaurant El Tesoro de Elqui, ubicado en el centro de Pisco Elqui, un pueblo con encanto propio.

“Me ha pasado que veo a huéspedes meditando por horas sin moverse y me acerco con cautela para verificar que estén bien”, contó entre risas.

Lo cierto es que todo el valle —donde también se han reportado avistamientos de ovnis— tiene una energía muy particular, que invita a renovar fuerzas y a calmar los pesares de las agobiantes rutinas.