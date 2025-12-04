Trasladan a una de las nenas que sobrevivió al trágico accidente en Chile: así es el operativo por tierra

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó que este miércoles se realizará el operativo de traslado sanitario de una de las niñas mendocinas que sobrevivió al trágico accidente en Chile, donde murieron sus abuelos . El procedimiento se llevará a cabo con el apoyo de Gendarmería Nacional y el Ministerio de Salud de Chile .

Según la información oficial, el traslado se hará por el Complejo Horcones con "precaución y despacio para evitar movimientos bruscos de la ambulancia". Hasta el momento, no se precisó el horario de traslado ni cuánto durará . Una vez en la provincia, la menor de 11 años quedará internada en el Hospital Pediátrico Humberto Notti .

El siniestro ocurrió el martes 25 de noviembre en la autopista Los Andes , en la comuna de San Felipe , región de Valparaíso (Chile).

Según información de Carabineros, dos vehículos, uno argentino y otro chileno, chocaron de frente por causas que se desconocen, en una zona cercana a la Toma Yevide.

En el auto argentino, un Fiat Cronos radicado en Mendoza , viajaban Víctor Venturin (65) y Mónica Elsa Torres (64) , quienes murieron en el lugar. Ambos eran abuelos de las dos niñas heridas.

En el vehículo chileno, una SUV, viajaba un enfermero brasileño que trabajaba en el Hospital de Llay Llay y residía en Chile. También falleció producto del impacto.

Las dos menores mendocinas, de 13 y 11 años, fueron trasladadas a distintos centros de salud chilenos con lesiones de gravedad.

Quiénes eran los mendocinos fallecidos en Maipú

Víctor Hugo Venturín era un destacado y conocido odontólogo maipucino. Tenía su propia clínica, “Venturín Odontología”, calle en Palma 27, casi Ozamis, en el centro departamental.

“Clínica de alta tecnología con consultorios por especialidades y sala de espera para niños”, dice la descripción de la clínica en redes. Esa institución médica es muy conocida en Maipú ya que tiene décadas de trayectoria.

Mónica Torres también formaba parte de “Venturín Odontología”, era la encargada de la administración.

Víctor Venturín (65), el reconocido odontólogo mendocino que murió tras un choque en Chile. Su esposa Mónica también perdió la vida. Dos nietos salieron heridos. Víctor Venturín (65), el reconocido odontólogo mendocino que murió tras un choque en Chile. Su esposa Mónica también perdió la vida. Dos nietos salieron heridos. Facebook

El fallecimiento del odontólogo y su pareja motivó sentidas despedidas en las redes sociales.

“Aún no lo puedo creer amigo. Terrible dolor por tu partida Víctor. Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina. Mis condolencias a su familia en este duro momento. Abrazo al cielo”, escribió Adolfo Bermejo, Diputado Nacional por Mendoza y ex intendente de Maipú.

Mientras que Matías Stevanato, intendente de Maipú, también expresó sus condolencias: "Lamento profundamente el fallecimiento de Víctor Venturín. Maipú pierde a un excelente profesional, muy valorado por su aporte a la comunidad. Mis condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento".

La Facultad de Odontología de la UNCuyo sumó sus condolencias: “Autoridades, Profesores, Estudiantes, Egresados y PAA, informamos con pesar el fallecimiento de , quien fue alumno de nuestra casa de estudios. Desde nuestra FO, acompañamos con pesar a su familia, amigos y allegados en este triste momento.