Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile y ya está en el top 3 de la región

En una novedad que años atrás era impensada, Argentina ahora no sólo está entre los países más caros de la región, sino que también superó a Chile en el precio de los combustibles en surtidor, incluso en comparaciones directas entre estaciones.

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Según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) y la plataforma GlobalPetrolPrices, el litro de nafta en Argentina alcanzó los 1,34 dólares , con un salto de más del 10% en pocas semanas, en medio del impacto internacional por el conflicto en Medio Oriente y los bloqueos de Irán en el estrecho de Ormuz, principal corredor del petróleo .

El cambio resulta profundo: en enero de 2021 el litro costaba cerca de USD 0,60. Ya en diciembre de 2023, con la llegada al poder de Javier Milei, subía a USD 0,70 y luego se acercaba al dólar en 2025, hasta romper ese techo recientemente.

Con estos valores, Argentina (USD 1,34) ahora se ubica tercera en Sudamérica, detrás de Uruguay (USD 1,89) y Perú (USD 1,53), y por encima de Chile (USD 1,33), Brasil (USD 1,22) y Colombia (USD 1,07).

En lo que va de marzo, según informó Clarín, el precio del petróleo se disparó 30% en el indicador Brent en Europa, que se usa de referencia para determinar los valores locales. El viernes rozó los USD 110 y cerró a casi USD 107. Este lunes, bajó en el orden de los USD 90, luego del anuncio de una pausa de cinco días en los ataques a Irán, tal como dijo el presidente estadounidense Donald Trump.

En Argentina, pese a que trepó en el ranking de los más caros de la región, los precios en las estaciones de servicio subieron por debajo de la cotización internacional del crudo: 12% la súper y 7% la premium.

Es más barato cargar combustible en Chile que Argentina

De acuerdo a lo actualizado en la herramienta chilena BencinaEnLinea.cl, en una estación de servicio Aramco, ubicada en avenida San Martín esquina 6 Norte en Viña del Mar, la nafta súper (95 octanos) se vende a 1.221 pesos chilenos por litro, equivalente a unos 1.865 pesos argentinos. En contraste, en estaciones de YPF del Gran Mendoza, el litro ya ronda los $1.900, mientras que en marcas como Shell o Axion se acerca a los $2.000.

En el segmento premium, la brecha también se mantiene: en Chile, la 97 cuesta 1.257 pesos chilenos (unos 1.920 argentinos), mientras que en Mendoza oscila entre $2.000 y 2.100.

En el caso del diésel, la diferencia se amplía aún más: 950 pesos chilenos el litro en la Aramco (alrededor de 1.450 argentinos).

YPF sube 4,5% el precio de todos sus combustibles. Orlando Pelichotti / Los Andes La nafta es más cara en Argentina que en Chile Archivo Los Andes

Detrás de este reacomodamiento inédito aparecen varios factores. El fin del atraso de precios en dólares de los combustibles, la devaluación de fines de 2023 y la decisión oficial de avanzar hacia la paridad de importación empujaron los valores locales hacia niveles internacionales.

Se sumó la actualización de impuestos y un cambio en la dinámica del mercado: las petroleras comenzaron a aplicar microajustes más frecuentes, mediante la estrategia de "micropricing", en línea con el dólar, la inflación y los costos.

La estrategia, anticipada por el CEO de YPF, Horacio Marín, buscó evitar saltos bruscos. "@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", dijo en X el pasado 9 de marzo.