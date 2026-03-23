23 de marzo de 2026 - 12:34

Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile y ya está en el top 3 de la región

En medio de la tensión bélica por el petróleo, el precio de los combustibles se disparó en nuestro país y dejó de estar entre los más baratos de Sudamérica.

Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile

Argentina ahora tiene la nafta más cara que en Chile

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En una novedad que años atrás era impensada, Argentina ahora no sólo está entre los países más caros de la región, sino que también superó a Chile en el precio de los combustibles en surtidor, incluso en comparaciones directas entre estaciones.

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Según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) y la plataforma GlobalPetrolPrices, el litro de nafta en Argentina alcanzó los 1,34 dólares, con un salto de más del 10% en pocas semanas, en medio del impacto internacional por el conflicto en Medio Oriente y los bloqueos de Irán en el estrecho de Ormuz, principal corredor del petróleo.

El cambio resulta profundo: en enero de 2021 el litro costaba cerca de USD 0,60. Ya en diciembre de 2023, con la llegada al poder de Javier Milei, subía a USD 0,70 y luego se acercaba al dólar en 2025, hasta romper ese techo recientemente.

Con estos valores, Argentina (USD 1,34) ahora se ubica tercera en Sudamérica, detrás de Uruguay (USD 1,89) y Perú (USD 1,53), y por encima de Chile (USD 1,33), Brasil (USD 1,22) y Colombia (USD 1,07).

En Argentina, pese a que trepó en el ranking de los más caros de la región, los precios en las estaciones de servicio subieron por debajo de la cotización internacional del crudo: 12% la súper y 7% la premium.

Es más barato cargar combustible en Chile que Argentina

De acuerdo a lo actualizado en la herramienta chilena BencinaEnLinea.cl, en una estación de servicio Aramco, ubicada en avenida San Martín esquina 6 Norte en Viña del Mar, la nafta súper (95 octanos) se vende a 1.221 pesos chilenos por litro, equivalente a unos 1.865 pesos argentinos. En contraste, en estaciones de YPF del Gran Mendoza, el litro ya ronda los $1.900, mientras que en marcas como Shell o Axion se acerca a los $2.000.

En el segmento premium, la brecha también se mantiene: en Chile, la 97 cuesta 1.257 pesos chilenos (unos 1.920 argentinos), mientras que en Mendoza oscila entre $2.000 y 2.100.

En el caso del diésel, la diferencia se amplía aún más: 950 pesos chilenos el litro en la Aramco (alrededor de 1.450 argentinos).

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Detrás de este reacomodamiento inédito aparecen varios factores. El fin del atraso de precios en dólares de los combustibles, la devaluación de fines de 2023 y la decisión oficial de avanzar hacia la paridad de importación empujaron los valores locales hacia niveles internacionales.

Se sumó la actualización de impuestos y un cambio en la dinámica del mercado: las petroleras comenzaron a aplicar microajustes más frecuentes, mediante la estrategia de "micropricing", en línea con el dólar, la inflación y los costos.

La estrategia, anticipada por el CEO de YPF, Horacio Marín, buscó evitar saltos bruscos. "@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", dijo en X el pasado 9 de marzo.

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