Bajan los precios para viajar a Chile: cuáles serán los días en los que se puedan ver las ofertas

Durante este período, distintas empresas del sector liberan promociones especiales que no suelen repetirse fuera de esta ventana, lo que convierte a estas jornadas en un momento decisivo para definir escapadas, vacaciones o incluso viajes de largo plazo.
Travel Sale 2026: cuándo se realiza
El evento tendrá lugar entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo. A lo largo de esas tres jornadas, se concentrarán las principales promociones en plataformas digitales.
La iniciativa está organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, que reúne a empresas vinculadas al turismo para impulsar el consumo en el sector.
Qué tipo de descuentos se pueden encontrar
Durante esta edición, se esperan rebajas de hasta el 55% en productos y servicios turísticos, entre ellos:
Participarán entre 30 y 40 marcas, lo que amplía el abanico de opciones y permite comparar precios dentro de un mismo evento.
Dónde buscar las ofertas
Las promociones estarán disponibles en el sitio oficial del evento y también en las páginas web de cada empresa participante. Desde allí se podrá acceder al listado completo de marcas y redirigirse a sus respectivas ofertas.
Por qué es un momento estratégico para comprar
El Travel Sale se realiza dos veces al año, generalmente en marzo y agosto, y se consolidó como una herramienta clave para planificar viajes a menor costo. La alta demanda hace que muchas promociones tengan disponibilidad limitada, por lo que anticiparse y comparar opciones resulta fundamental.