Bajan los precios para viajar a Chile: cuáles serán los días en los que se puedan ver las ofertas

Distintas empresas turísticas de Chile han decidido lanzar descuentos de hasta el 55% en productos y servicios turísticos.

Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%.

El calendario turístico suma una de sus fechas más estratégicas con la llegada del Travel Sale 2026, un evento que concentra en pocos días algunas de las ofertas más grandes del año para viajar dentro y fuera de Chile. La propuesta apunta a quienes buscan reducir costos sin resignar opciones.

Durante este período, distintas empresas del sector liberan promociones especiales que no suelen repetirse fuera de esta ventana, lo que convierte a estas jornadas en un momento decisivo para definir escapadas, vacaciones o incluso viajes de largo plazo.

Ignacio es un médico argentino que vive en Chile y es popular por compartir ofertas de vuelos en Instagram. Foto: Web Ignacio es un médico argentino que vive en Chile y es popular por compartir ofertas de vuelos en Instagram. Foto: Web Travel Sale 2026: cuándo se realiza El evento tendrá lugar entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo. A lo largo de esas tres jornadas, se concentrarán las principales promociones en plataformas digitales.

La iniciativa está organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, que reúne a empresas vinculadas al turismo para impulsar el consumo en el sector.

El primer avión con matrícula chilena comenzó a operar en vuelos de cabotaje. El primer avión con matrícula chilena comenzó a operar en vuelos de cabotaje. Qué tipo de descuentos se pueden encontrar Durante esta edición, se esperan rebajas de hasta el 55% en productos y servicios turísticos, entre ellos:

- Vuelos nacionales e internacionales - Paquetes vacacionales - Hoteles y alojamientos - Alquiler de autos - Seguros de viaje Participarán entre 30 y 40 marcas, lo que amplía el abanico de opciones y permite comparar precios dentro de un mismo evento. Anunciaron nuevos vuelos de bajo costo entre Mendoza y Chile Anunciaron nuevos vuelos de bajo costo entre Mendoza y Chile Dónde buscar las ofertas Las promociones estarán disponibles en el sitio oficial del evento y también en las páginas web de cada empresa participante. Desde allí se podrá acceder al listado completo de marcas y redirigirse a sus respectivas ofertas. Por qué es un momento estratégico para comprar El Travel Sale se realiza dos veces al año, generalmente en marzo y agosto, y se consolidó como una herramienta clave para planificar viajes a menor costo. La alta demanda hace que muchas promociones tengan disponibilidad limitada, por lo que anticiparse y comparar opciones resulta fundamental.