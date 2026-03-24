24 de marzo de 2026 - 19:04

Bajan los precios para viajar a Chile: cuáles serán los días en los que se puedan ver las ofertas

Distintas empresas turísticas de Chile han decidido lanzar descuentos de hasta el 55% en productos y servicios turísticos.

Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%. &nbsp; &nbsp;

Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%.

 

 

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Por Redacción

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Durante este período, distintas empresas del sector liberan promociones especiales que no suelen repetirse fuera de esta ventana, lo que convierte a estas jornadas en un momento decisivo para definir escapadas, vacaciones o incluso viajes de largo plazo.

Ignacio es un médico argentino que vive en Chile y es popular por compartir ofertas de vuelos en Instagram. Foto: Web
Ignacio es un médico argentino que vive en Chile y es popular por compartir ofertas de vuelos en Instagram. Foto: Web
Ignacio es un médico argentino que vive en Chile y es popular por compartir ofertas de vuelos en Instagram. Foto: Web

Travel Sale 2026: cuándo se realiza

El evento tendrá lugar entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo. A lo largo de esas tres jornadas, se concentrarán las principales promociones en plataformas digitales.

La iniciativa está organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, que reúne a empresas vinculadas al turismo para impulsar el consumo en el sector.

El primer avión con matrícula chilena comenzó a operar en vuelos de cabotaje.
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Qué tipo de descuentos se pueden encontrar

Durante esta edición, se esperan rebajas de hasta el 55% en productos y servicios turísticos, entre ellos:

- Vuelos nacionales e internacionales

- Paquetes vacacionales

- Hoteles y alojamientos

- Alquiler de autos

- Seguros de viaje

Participarán entre 30 y 40 marcas, lo que amplía el abanico de opciones y permite comparar precios dentro de un mismo evento.

Anunciaron nuevos vuelos de bajo costo entre Mendoza y Chile
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Dónde buscar las ofertas

Las promociones estarán disponibles en el sitio oficial del evento y también en las páginas web de cada empresa participante. Desde allí se podrá acceder al listado completo de marcas y redirigirse a sus respectivas ofertas.

Por qué es un momento estratégico para comprar

El Travel Sale se realiza dos veces al año, generalmente en marzo y agosto, y se consolidó como una herramienta clave para planificar viajes a menor costo. La alta demanda hace que muchas promociones tengan disponibilidad limitada, por lo que anticiparse y comparar opciones resulta fundamental.

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