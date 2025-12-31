Un mendocino mostró cómo se le derritió la membrana del techo por el calor y causó furor en TikTok

En medio de las altas temperaturas registradas en Mendoza, un joven contó su experiencia con el calor y se volvió viral en redes sociales. La publicación consiguió cerca de 300 mil visualizaciones.

Un mendocino se volvió viral en TIkTok tras motrar cómo se le caía la membrana por el calor.

Un joven mendocino se volvió viral en redes sociales tras compartir un insólito episodio ocurrido en su casa, en medio de la intensa ola de calor que atraviesa Mendoza. En un video publicado en TikTok, mostró cómo la membrana del techo de su casa comenzaba a derretirse debido a las altas temperaturas.

El hecho ocurrió en un contexto climático extremo, ya que Mendoza atraviesa jornadas con máximas que rondan los 38°C. Según el pronóstico, el cierre de 2025 se da con un calor sofocante, motivo por el cual las autoridades reiteraron recomendaciones para extremar cuidados y prevenir golpes de calor.

En el video, el joven registró en tiempo real cómo el material del techo se derretía y caía al piso. “Cómo puede hacer tanto calor”, escribió en la descripción de la publicación, reflejando la sorpresa ante la situación que estaba viviendo en su propia casa.

La grabación rápidamente se volvió viral en TikTok y acumuló cerca de 300 mil visualizaciones, además de miles de "me gusta" y cientos de comentarios. La mayoría de los usuarios reaccionó con humor ante la escena, dejando mensajes irónicos y bromas sobre las consecuencias de la membrana derretida.

“Mirale el lado positivo, no vas a tener filtración de agua nunca en la vida” e “imagínate estar durmiendo y que de la nada te caiga una gotita en la espalda”, fueron algunos de los comentarios que recibieron varios likes entre los internautas.