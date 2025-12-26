Un empresario mendocino deberá pagar $3,5 millones a una agrupación feminista para evitar una causa por estafa

El año pasado las integrantes de la agrupación feminista Mumalá de San Juan se habían organizado para participar del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se realizó en Jujuy pero el viaje se vio frustrado ya que los dos empresarios a los que contrataron para realizar el viaje no cumplieron con el contrato pautado.

Al verse estafadas, las afectadas denunciaron al mendocino Alejandro Rubén Cantero y el sanjuanino Emanuel César Giménez Mercado , quienes desaparecieron al momento de prestar el frustrado servicio.

Esta semana, Cantero logro “regularizar” su situación, comprometiéndose ante la Justicia de San Juan a pagarle a las afectadas $3.500.000 en concepto de reparación integral por el daño ocasionado, según publica hoy el Diario de Cuyo en su portal.

El caso se remonta al año pasado, cuando la agrupación feminista contrató un servicio para ir al encuentro anual que organiza el colectivo feminista que, ese año se realizaba en San Salvador de Jujuy.

Cantero y Giménez Mercado se habían comprometido a realizar el traslado, pero el día del viaje desaparecieron de los lugares que frecuentaban. Como consecuencia, las integrantes de Mumalá San Juan no pudieron viajar y realizaron la denuncia correspondiente ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La investigación avanzó primero sobre Giménez Mercado, quien fue el primer imputado y luego accedió a un acuerdo de prisión condicional. En tanto, Alejandro Rubén Cantero fue detenido hace aproximadamente un mes en la provincia de Mendoza, donde reside y trasladado a la vecina provincia.

Esta semana, Cantero logró evitar que la causa avance a una instancia más compleja al llegar a un acuerdo de reparación integral. El empresario se comprometió a pagar $3.500.000 para resarcir el perjuicio económico sufrido por la agrupación feminista. El fiscal del caso, Eduardo Gallastegui, aceptó los términos del acuerdo presentado por la defensa, mientras que el juez Juan Gabriel Meglioli dio su aval judicial.

Según se informó, una vez que Cantero complete el pago total del monto acordado, quedará habilitado para solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa por estafa, cerrando así el proceso judicial iniciado tras el frustrado viaje a Jujuy.