Lionel Messi alcanza los 901 goles: el extraño tiro libre que engañó a todos en Nueva York

El astro argentino llegó a los 71 tantos de falta directa y quedó a un paso del podio histórico, liderando la remontada del equipo tras la eliminación copera.

Inter Miami venció a New York City: el gol 901 de Messi y su camino al récord histórico de faltas.

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS durante el triunfo 3-2 del Inter Miami frente a New York City. A sus 38 años, el capitán argentino no solo alcanzó los 901 goles en su carrera profesional, sino que también sumó un nuevo capítulo a su especialidad: el tiro libre.

El encuentro en la "Gran Manzana" fue una montaña rusa de emociones para las Garzas, que venían de un golpe duro tras quedar eliminados de la Concachampions ante Nashville. Messi, elegido MVP del partido, se mostró muy activo desde el inicio, estrellando dos remates en los postes durante el primer tiempo que lo dejaron con una mueca de incredulidad.

Lionel Messi y el tiro libre de los 30 metros que sorprendió al relator A los 15 minutos del segundo tiempo, con el marcador adverso, Messi se hizo cargo de una falta a más de 30 metros de distancia. El conjunto neoyorquino, subestimando la posibilidad de un remate directo por la lejanía, puso apenas dos hombres en la barrera. La Pulga sacó un zurdazo que rozó en un defensor, descolocó al arquero Matt Freese y se transformó en el 2-2 parcial.

Embed LEO MESSI WITH ANOTHER FREE KICK! pic.twitter.com/U6wMRUjmBs — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) March 22, 2026 La trayectoria del balón fue tan engañosa que incluso la narración oficial de la MLS anunció que Messi lanzaría un centro, teniendo que corregirse de inmediato cuando la pelota traspasó la línea de meta. Fue el gol número 71 de tiro libre para el rosarino, quien ya mira de cerca los récords históricos de esta especialidad.

Con esta nueva marca, Messi se ubica a solo siete goles de igualar a Marcelinho Carioca, quien lidera la tabla histórica con 78 tantos de falta directa. En el camino hacia el podio, el argentino ya superó las marcas de especialistas como Cristiano Ronaldo (63) y Diego Maradona (61), quedando a un paso de Juninho Pernambucano (72) y Roberto Dinamite (75).