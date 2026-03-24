Alex Caniggia liquidó a Tini Stoessel y por incluir a Messi en su nueva canción: "Tini es una m...."

En medio de la polémica que rodea a Tini Stoessel por haber dejado de seguir en redes a Emilia Mernes, Alex Caniggia sumó al conflicto desde un ángulo distinto. El mediático lanzó duras críticas a “Dos amantes”, el reciente lanzamiento de la cantante junto a Ulises Bueno, cuyo videoclip reúne a distintas figuras del espectáculo.
Fiel a su estilo confrontativo y sin filtros, utilizó sus redes sociales para expresar su opinión. En una historia de Instagram con fondo negro, escribió: “¿Alguien más piensa que la canción de Tini es una m...? La verdad la música de hoy en día es cualquier cosa”.
El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia también cuestionó la participación de algunas celebridades en el videoclip. En particular, se mostró sorprendido por la presencia de Lionel Messi y lanzó: “Lo que faltaba. Messi en el videoclip de Tini, mamita querida”.
Alex Caniggia criticó a Tini por convocar a Lionel Messi para su video
Finalmente, Caniggia redobló la apuesta con otra frase polémica: “Está bien que salga Susana Giménez, Rodrigo De Paul, que es el novio cholulo, pero Messi déjense de joder”.
Lejos de bajar el tono, el “Emperador” trasladó luego su descargo a su cuenta de X, donde volvió a cuestionar el tema y logró dividir aguas entre quienes respaldaron su postura y quienes salieron a defender a Tini Stoessel.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios relativizaron sus dichos: “Tomamos la opinión de quien viene, de un cualquiera sin ningún talento además de nunca despegarse de ser ‘hijo de’”. Mientras que otros coincidieron con él: “Jajajajaja le tengo que dar la razón a este fantasma. Mirá lo que lograste Tini”, “Muchos vieron el video por Messi” y “¡Ganaste una seguidora Alex!”.