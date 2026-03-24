24 de marzo de 2026 - 11:34

Alex Caniggia liquidó a Tini Stoessel y por incluir a Messi en su nueva canción: "Tini es una m...."

Desde sus redes, el mediático criticó el nuevo tema de la artista, apuntó contra los invitados famosos y generó una fuerte grieta entre sus seguidores.

Alex Caniggia se pronunció sobre la nueva canción de Tini Stoessel.

Alex Caniggia se pronunció sobre la nueva canción de Tini Stoessel.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En medio de la polémica que rodea a Tini Stoessel por haber dejado de seguir en redes a Emilia Mernes, Alex Caniggia sumó al conflicto desde un ángulo distinto. El mediático lanzó duras críticas a “Dos amantes”, el reciente lanzamiento de la cantante junto a Ulises Bueno, cuyo videoclip reúne a distintas figuras del espectáculo.

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Fiel a su estilo confrontativo y sin filtros, utilizó sus redes sociales para expresar su opinión. En una historia de Instagram con fondo negro, escribió: “¿Alguien más piensa que la canción de Tini es una m...? La verdad la música de hoy en día es cualquier cosa”.

Alex Caniggia
Alex Caniggia se pronunció sobre la nueva canción de Tini Stoessel.

Alex Caniggia se pronunció sobre la nueva canción de Tini Stoessel.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia también cuestionó la participación de algunas celebridades en el videoclip. En particular, se mostró sorprendido por la presencia de Lionel Messi y lanzó: “Lo que faltaba. Messi en el videoclip de Tini, mamita querida”.

Alex Caniggia criticó a Tini por convocar a Lionel Messi para su video

Finalmente, Caniggia redobló la apuesta con otra frase polémica: “Está bien que salga Susana Giménez, Rodrigo De Paul, que es el novio cholulo, pero Messi déjense de joder”.

Lejos de bajar el tono, el “Emperador” trasladó luego su descargo a su cuenta de X, donde volvió a cuestionar el tema y logró dividir aguas entre quienes respaldaron su postura y quienes salieron a defender a Tini Stoessel.

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Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios relativizaron sus dichos: “Tomamos la opinión de quien viene, de un cualquiera sin ningún talento además de nunca despegarse de ser ‘hijo de’”. Mientras que otros coincidieron con él: “Jajajajaja le tengo que dar la razón a este fantasma. Mirá lo que lograste Tini”, “Muchos vieron el video por Messi” y “¡Ganaste una seguidora Alex!”.

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