Entre el Sahara y Europa: quiénes son las figuras de Mauritania que se medirán ante la Selección Argentina

El delantero Djeidi Gassama, figura de Mauritania, fue compañero de Messi en PSG, mientras que Hemeya Tanjy se entrenó para ser zurdo solo por imitar al Diez.

La Selección Argentina se despide de su público este viernes en La Bombonera frente a Mauritania. En lo que será la última prueba antes del Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni se mide ante un rival en pleno crecimiento que llega con figuras que militan en ligas europeas y una historia de superación sorprendente.

El encuentro reemplaza a la suspendida Finalissima contra España, que obligó a la AFA a buscar rivales de urgencia como el conjunto africano y Zambia. Bajo la dirección del español Aritz López Garai, los denominados "Leones de Chinguetti" se ubican en el puesto 115 del ranking FIFA y presentan un equipo ordenado que prioriza la solidez defensiva.

Un ex compañero de Messi y el goleador que imita su zurda La perlita del encuentro será el reencuentro entre Lionel Messi y Djeidi Gassama. El extremo de 22 años, hoy en el Rangers de Escocia, firmó su primer contrato profesional en el PSG en 2020 y llegó a compartir cancha con el astro argentino en una goleada ante el Montpellier. Gassama es actualmente el jugador más valioso de su país, valuado en 7 millones de euros.

DLA - 2026-03-27T094121.486 Djeidi Gassama, la estrella mauritana del Rangers de Escocia. Otro perfil llamativo es el de Hemeya Tanjy, referente del fútbol local mauritano. El delantero confesó que su admiración por Messi lo llevó a entrenar obsesivamente su pierna izquierda para jugar igual que su ídolo. Gracias a esa influencia, hoy es un atacante ambidiestro imprevisible que sueña con jugar en un club grande de Europa.

image Hemeya Tanjy se hizo zurdo para imitar a Messi. El camino de los Leones y el panorama de la Selección El plantel visitante no es totalmente desconocido para todos los argentinos. Franco Mastantuono y el mauritano Beyatt Lekoueiry son los únicos que repiten el cruce tras haberse enfrentado en el Torneo de L'Alcudia 2024. El equipo africano destaca por los siguientes puntos: