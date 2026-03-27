Entre el Sahara y Europa: quiénes son las figuras de Mauritania que se medirán ante la Selección Argentina

El encuentro reemplaza a la suspendida Finalissima contra España, que obligó a la AFA a buscar rivales de urgencia como el conjunto africano y Zambia. Bajo la dirección del español Aritz López Garai, los denominados "Leones de Chinguetti" se ubican en el puesto 115 del ranking FIFA y presentan un equipo ordenado que prioriza la solidez defensiva.
Un ex compañero de Messi y el goleador que imita su zurda
La perlita del encuentro será el reencuentro entre Lionel Messi y Djeidi Gassama. El extremo de 22 años, hoy en el Rangers de Escocia, firmó su primer contrato profesional en el PSG en 2020 y llegó a compartir cancha con el astro argentino en una goleada ante el Montpellier. Gassama es actualmente el jugador más valioso de su país, valuado en 7 millones de euros.
Otro perfil llamativo es el de Hemeya Tanjy, referente del fútbol local mauritano. El delantero confesó que su admiración por Messi lo llevó a entrenar obsesivamente su pierna izquierda para jugar igual que su ídolo. Gracias a esa influencia, hoy es un atacante ambidiestro imprevisible que sueña con jugar en un club grande de Europa.
El camino de los Leones y el panorama de la Selección
El plantel visitante no es totalmente desconocido para todos los argentinos. Franco Mastantuono y el mauritano Beyatt Lekoueiry son los únicos que repiten el cruce tras haberse enfrentado en el Torneo de L'Alcudia 2024. El equipo africano destaca por los siguientes puntos:
Base europea: El 70% de sus citados juegan en ligas de Europa, incluyendo a Aboubakary Koita en el AEK Atenas y Jordan Lefort en el Angers francés.
Seguridad defensiva: Aunque anotaron solo cuatro goles en diez partidos de eliminatorias, son un equipo físicamente fuerte y tácticamente disciplinado.
Crecimiento histórico: En 2025 alcanzaron por primera vez los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.
Para la Argentina, este amistoso tiene un sabor agridulce por la reciente baja de Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura de ligamentos en la práctica y se perderá el Mundial 2026. Scaloni aprovechará estos minutos para terminar de definir quiénes acompañarán a Messi y Julián Álvarez en la lista definitiva para defender el título.