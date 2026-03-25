25 de marzo de 2026 - 13:12

¿Juega Messi? Scaloni prepara el 11 ante Mauritania con un juvenil que pica en punta

Con la mira puesta en el Mundial 2026, Lionel Scaloni apuesta por la vuelta de la dupla Messi-Julián y la inclusión de Nico Paz como gran novedad.

El 11 de Argentina ante Mauritania: Nico Paz se gana un lugar y Scaloni mantiene la base.

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La formación comenzará con Emiliano "Dibu" Martínez bajo los tres palos. La línea defensiva estará integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Un dato clave para el cuerpo técnico es que Otamendi no podrá estar en el debut mundialista frente a Argelia por una expulsión en la última fecha de las Eliminatorias, por lo que estos amistosos son vitales para ajustar la última línea.

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El mediocampo de Nico Paz y las ausencias por lesión

En la zona central, el técnico dispondrá de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La gran novedad es la presencia de Nico Paz, un futbolista que cuenta con cada vez mayores consideraciones dentro del staff técnico y que ocupará el cuarto lugar en el mediocampo. En la delantera, se mantiene la histórica dupla conformada por Lionel Messi y Julián Álvarez, la misma que se consolidó en Qatar 2022.

Sin embargo, la convocatoria sufrió bajas sensibles por complicaciones musculares. Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez quedaron fuera de esta fecha FIFA para priorizar su recuperación física. Esto abre la puerta a variantes como Thiago Almada, quien busca rodaje tras no sumar minutos en el último derbi madrileño, o los jóvenes Valentín Barco y Máximo Perrone.

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El camino al Mundial y la duda de los centrodelanteros

Uno de los focos de atención está puesto en Lionel Messi. Aunque todavía no ha confirmado oficialmente su presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, su participación en esta ventana internacional a menos de tres meses del torneo indica que está totalmente enfocado en la preparación para la defensa del título.

Por otro lado, Scaloni aprovecha estos compromisos frente a Mauritania y el próximo martes ante Zambia para resolver la disputa por un lugar en la lista definitiva entre los centrodelanteros José López y Joaquín Panichelli. Este último ya manifestó sentirse preparado para el desafío, y se espera que ambos tengan protagonismo repartido en esta doble jornada de partidos en la cancha de Boca.

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