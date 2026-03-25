¿Juega Messi? Scaloni prepara el 11 ante Mauritania con un juvenil que pica en punta

Con la mira puesta en el Mundial 2026, Lionel Scaloni apuesta por la vuelta de la dupla Messi-Julián y la inclusión de Nico Paz como gran novedad.

El 11 de Argentina ante Mauritania: Nico Paz se gana un lugar y Scaloni mantiene la base.

Lionel Scaloni ya tiene definido el equipo titular para enfrentar a Mauritania este viernes en La Bombonera. En lo que será el primer gran ensayo antes del Mundial 2026, el entrenador decidió mantener la estructura campeona del mundo, sumando piezas jóvenes que piden pista en el once inicial.

La formación comenzará con Emiliano "Dibu" Martínez bajo los tres palos. La línea defensiva estará integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Un dato clave para el cuerpo técnico es que Otamendi no podrá estar en el debut mundialista frente a Argelia por una expulsión en la última fecha de las Eliminatorias, por lo que estos amistosos son vitales para ajustar la última línea.

image El mediocampo de Nico Paz y las ausencias por lesión En la zona central, el técnico dispondrá de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La gran novedad es la presencia de Nico Paz, un futbolista que cuenta con cada vez mayores consideraciones dentro del staff técnico y que ocupará el cuarto lugar en el mediocampo. En la delantera, se mantiene la histórica dupla conformada por Lionel Messi y Julián Álvarez, la misma que se consolidó en Qatar 2022.

Sin embargo, la convocatoria sufrió bajas sensibles por complicaciones musculares. Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez quedaron fuera de esta fecha FIFA para priorizar su recuperación física. Esto abre la puerta a variantes como Thiago Almada, quien busca rodaje tras no sumar minutos en el último derbi madrileño, o los jóvenes Valentín Barco y Máximo Perrone.

image El camino al Mundial y la duda de los centrodelanteros Uno de los focos de atención está puesto en Lionel Messi. Aunque todavía no ha confirmado oficialmente su presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, su participación en esta ventana internacional a menos de tres meses del torneo indica que está totalmente enfocado en la preparación para la defensa del título.