Selección Argentina: todos los partidos de Lionel Messi en La Bombonera

La Selección Argentina se medirá este viernes ante Mauritania en el césped de La Bombonera , marcando un nuevo capítulo para el conjunto nacional en ese escenario.

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De esta manera, Lionel Messiafrontará su octavo partido oficial en el estadio de Boca Juniors , una cancha donde ya dejó su sello con cinco goles convertidos frente a los seleccionados de Haití (3), Ecuador y Venezuela .

Además de sus compromisos por los puntos, el capitán argentino registra dos apariciones en encuentros amistosos : su participación en el evento de la Fundación Pupi y su presencia en la reciente despedida de Juan Román Riquelme .

El estreno de Lionel Messi sobre el césped del Alberto J. Armando se produjo el 27 de diciembre de 2005 , en lo que fue la cuarta edición del partido a beneficio organizado por la Fundación Pupi . En aquella jornada histórica, el joven astro rosarino tuvo el privilegio de integrar el equipo Blanco y Celeste , compartiendo formación nada menos que con Diego Armando Maradona . El encuentro finalizó con una derrota por 4-2 ante el combinado Gris y Azul , que contó entre sus filas con figuras de la talla de Carlos Tevez .

Los goles para el conjunto que integraba la Pulga fueron obra de Bruno Marioni y Walter Parodi . Por el lado de los vencedores, la efectividad llegó desde distintas disciplinas, ya que marcaron los tenistas David Nalbandian y Luis Lobo , junto a los futbolistas Fernando Cavenaghi y Diego Latorre .

El evento trascendió lo estrictamente futbolístico y se convirtió en una verdadera cumbre de celebridades. Además de los protagonistas del balón, participaron músicos de bandas emblemáticas como Los Piojos y los Ratones Paranoicos, sumados a grandes referentes del deporte nacional como el tenista Guillermo Coria y el rugbier Agustín Pichot, entre otros tantos invitados que le dieron un marco único a la primera función de Messi en la Bombonera.

Lionel Messi vuelve a pisar La Bombonera. / Gentileza. Lionel Messi vuelve a pisar La Bombonera. / Gentileza.

El estreno oficial con la camiseta de la Selección Argentina en la cancha de Boca se hizo esperar hasta el 5 de octubre de 2017. En aquella jornada de Eliminatorias, el equipo nacional igualó 0-0 frente a Perú, en un encuentro que quedó marcado no solo por la paridad en el marcador, sino también por la gravísima lesión sufrida por Fernando Gago.

A pesar de la falta de goles y la tensión del resultado, el capitán argentino valoró profundamente el marco del encuentro. Al finalizar el pleito, el diez destacó su primera experiencia por los puntos en el mítico escenario: "Jugar en la Bombonera fue una experiencia hermosa. Desde el primer minuto hasta el final del partido nos fuimos aplaudidos. Fue una linda noche más allá del resultado", sentenció el astro rosarino, resaltando el apoyo incondicional del público aquella noche.

Su actuación más descollante en el césped de Brandsen 805 se produjo en el amistoso frente a Haití, previo al Mundial de Rusia 2018, cuando el capitán argentino se despachó con un triplete en la victoria por 4-0 del equipo conducido por Jorge Sampaoli. Aquella noche fue la primera gran exhibición goleadora del rosarino en la Ribera.

Durante el camino hacia la Copa del Mundo de Qatar, Messi sumó dos nuevos compromisos en 2020: fue el autor, desde el punto del penal, del tanto que selló el triunfo 1-0 ante Ecuador y participó activamente en el empate 1-1 frente a Paraguay. Ya en marzo de 2022, el diez volvió a encontrarse con la red en la goleada 3-0 sobre Venezuela, también en el marco de las eliminatorias sudamericanas.

Lionel Messi en la despedida de Riquelme en La Bombonera

Los capitanes. Lionel Messi, con la camiseta de la selección y el homenajeado Juan Román Riquelme, en la Bombonera. (@TV_Publica) Los capitanes. Lionel Messi, con la camiseta de la selección y el homenajeado Juan Román Riquelme, en la Bombonera. (@TV_Publica)

Más allá de los puntos en juego, en junio de 2023 el astro rosarino dijo presente en la emotiva despedida de Juan Román Riquelme, reafirmando su vínculo con el mítico escenario. Sin embargo, no todas fueron alegrías: el 16 de noviembre de 2023, Messi sufrió su única caída oficial en la Bombonera al caer 2-0 ante el Uruguay de Marcelo Bielsa. El antecedente más inmediato en este estadio se registró el 19 de noviembre de 2024, en lo que fue una ajustada victoria por 1-0 frente a Perú.