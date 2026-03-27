Alarma por Rodrigo De Paul: la impresionante imagen del hematoma que lo deja afuera de la Selección Argentina

La imagen del mediocampista con la zona posterior de su pierna totalmente cubierta por un moretón se volvió viral rápidamente en las redes sociales. El origen de la lesión se remonta al partido de vuelta entre el Inter Miami y Nashville SC por la Concachampions. Aunque en el momento del impacto no pareció revestir una gravedad mayor, el hematoma se extendió con el correr de las horas.
El impacto de la lesión y la decisión de Lionel Scaloni
Debido a este golpe, De Paul ya se había perdido el compromiso de la MLS frente al New York City por precaución médica. La franquicia de Florida informó en su momento que se trataba de una contusión muscular fruto de un choque fortuito durante el juego internacional. Al sumarse a la convocatoria nacional, el cuerpo médico de la Selección Argentina decidió realizar un seguimiento cercano para evitar complicaciones.
Ante este panorama, el entrenador Lionel Scaloni optaría por darle descanso en el duelo contra Mauritania, programado para las 20.15 en la Bombonera. La intención del cuerpo técnico es no arriesgar a uno de sus referentes en un partido amistoso, especialmente considerando que es la despedida ante el público previo al Mundial 2026. El jugador realizó movimientos livianos en Ezeiza, demostrando que todavía siente molestias en la zona afectada.
El objetivo de llegar al segundo amistoso contra Zambia
La mirada del cuerpo técnico ahora está puesta en el próximo martes, cuando Argentina enfrente a Zambia, también en el estadio de Boca Juniors. Scaloni esperará la evolución del mediocampista durante el fin de semana para determinar si está en condiciones de sumar minutos en ese segundo compromiso. La prioridad absoluta es que los futbolistas lleguen en óptimas condiciones físicas a la cita mundialista.
El mediocampista, con pasado en Racing y Atlético de Madrid, es fundamental para el equilibrio dinámico del equipo. Sin embargo, la profundidad del plantel le permite al entrenador probar variantes en el sector medio mientras el "Motorcito" completa su recuperación. La imagen de su pierna izquierda impacta a los fanáticos, reflejando la dureza del golpe recibido en el fútbol estadounidense.