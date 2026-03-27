27 de marzo de 2026 - 12:18

Alarma por Rodrigo De Paul: la impresionante imagen del hematoma que lo deja afuera de la Selección Argentina

El mediocampista de Inter Miami arrastra una fuerte contusión en su pierna izquierda que ya le impidió jugar en la MLS y ahora lo margina del primer amistoso.

Rodrigo de Paul, el motor de la Selección Argentina.

Rodrigo de Paul, el motor de la Selección Argentina.

Foto:

Por Francisco Moreno

Leé además

El duro golpe que deja a Panichelli fuera de la Selección Argentina.

El drama de Joaquín Panichelli en la Selección Argentina: rotura de ligamentos y adiós al Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Djeidi Gassama jugó con Messi en el PSG.

Entre el Sahara y Europa: quiénes son las figuras de Mauritania que se medirán ante la Selección Argentina

Por Francisco Moreno

La imagen del mediocampista con la zona posterior de su pierna totalmente cubierta por un moretón se volvió viral rápidamente en las redes sociales. El origen de la lesión se remonta al partido de vuelta entre el Inter Miami y Nashville SC por la Concachampions. Aunque en el momento del impacto no pareció revestir una gravedad mayor, el hematoma se extendió con el correr de las horas.

image

El impacto de la lesión y la decisión de Lionel Scaloni

Debido a este golpe, De Paul ya se había perdido el compromiso de la MLS frente al New York City por precaución médica. La franquicia de Florida informó en su momento que se trataba de una contusión muscular fruto de un choque fortuito durante el juego internacional. Al sumarse a la convocatoria nacional, el cuerpo médico de la Selección Argentina decidió realizar un seguimiento cercano para evitar complicaciones.

Ante este panorama, el entrenador Lionel Scaloni optaría por darle descanso en el duelo contra Mauritania, programado para las 20.15 en la Bombonera. La intención del cuerpo técnico es no arriesgar a uno de sus referentes en un partido amistoso, especialmente considerando que es la despedida ante el público previo al Mundial 2026. El jugador realizó movimientos livianos en Ezeiza, demostrando que todavía siente molestias en la zona afectada.

El objetivo de llegar al segundo amistoso contra Zambia

La mirada del cuerpo técnico ahora está puesta en el próximo martes, cuando Argentina enfrente a Zambia, también en el estadio de Boca Juniors. Scaloni esperará la evolución del mediocampista durante el fin de semana para determinar si está en condiciones de sumar minutos en ese segundo compromiso. La prioridad absoluta es que los futbolistas lleguen en óptimas condiciones físicas a la cita mundialista.

DLA - 2026-03-27T115113.738
Selección Argentina: el plan de Scaloni para probar variantes ante Mauritania.

Selección Argentina: el plan de Scaloni para probar variantes ante Mauritania.

El mediocampista, con pasado en Racing y Atlético de Madrid, es fundamental para el equilibrio dinámico del equipo. Sin embargo, la profundidad del plantel le permite al entrenador probar variantes en el sector medio mientras el "Motorcito" completa su recuperación. La imagen de su pierna izquierda impacta a los fanáticos, reflejando la dureza del golpe recibido en el fútbol estadounidense.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Selección Argentina: el plan de Scaloni para probar variantes ante Mauritania.

Con Messi en duda, el sorpresivo 11 de la Selección Argentina ante Mauritania: Hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes
Alejandro Garnacho admitió su culpabilidad por conducir a 80 km/h en Carrington.

Lejos de Argentina, Alejandro Garnacho fue condenado por exceso de velocidad y deberá pagar una costosa multa

Debut con obstáculos en Japón: Franco Colapinto terminó 17° en las prácticas de Suzuka.

Debut accidentado de Franco Colapinto en Suzuka: fallas de radio, molestias físicas y cruce con Verstappen

colapinto no pudo mantener el ritmo en la segunda practica del gp de japon y cerro 17° en suzuka

Colapinto no pudo mantener el ritmo en la segunda práctica del GP de Japón y cerró 17° en Suzuka