Alarma por Rodrigo De Paul: la impresionante imagen del hematoma que lo deja afuera de la Selección Argentina

El mediocampista de Inter Miami arrastra una fuerte contusión en su pierna izquierda que ya le impidió jugar en la MLS y ahora lo margina del primer amistoso.

Rodrigo De Paul encendió las alarmas en el predio de Ezeiza tras mostrar un impactante hematoma en su pierna izquierda durante el entrenamiento de la Selección Argentina. El volante, pieza clave para Lionel Scaloni, arrastra una fuerte contusión muscular que pone en duda su participación ante Mauritania.

La imagen del mediocampista con la zona posterior de su pierna totalmente cubierta por un moretón se volvió viral rápidamente en las redes sociales. El origen de la lesión se remonta al partido de vuelta entre el Inter Miami y Nashville SC por la Concachampions. Aunque en el momento del impacto no pareció revestir una gravedad mayor, el hematoma se extendió con el correr de las horas.

image El impacto de la lesión y la decisión de Lionel Scaloni Debido a este golpe, De Paul ya se había perdido el compromiso de la MLS frente al New York City por precaución médica. La franquicia de Florida informó en su momento que se trataba de una contusión muscular fruto de un choque fortuito durante el juego internacional. Al sumarse a la convocatoria nacional, el cuerpo médico de la Selección Argentina decidió realizar un seguimiento cercano para evitar complicaciones.

Ante este panorama, el entrenador Lionel Scaloni optaría por darle descanso en el duelo contra Mauritania, programado para las 20.15 en la Bombonera. La intención del cuerpo técnico es no arriesgar a uno de sus referentes en un partido amistoso, especialmente considerando que es la despedida ante el público previo al Mundial 2026. El jugador realizó movimientos livianos en Ezeiza, demostrando que todavía siente molestias en la zona afectada.

El objetivo de llegar al segundo amistoso contra Zambia La mirada del cuerpo técnico ahora está puesta en el próximo martes, cuando Argentina enfrente a Zambia, también en el estadio de Boca Juniors. Scaloni esperará la evolución del mediocampista durante el fin de semana para determinar si está en condiciones de sumar minutos en ese segundo compromiso. La prioridad absoluta es que los futbolistas lleguen en óptimas condiciones físicas a la cita mundialista.