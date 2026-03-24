Godoy Cruz se sumó al Nunca Más con un fuerte mensaje recordando a un deportista desaparecido

El caso del Expreso es el más fuerte y significativo, debido a que es una de las instituciones que sufrió la desaparición de un socio, que también fue deportista. Por tal motivo, el 24 de marzo de 1976 es una fecha que cala hondo .

A través de las redes sociales, el Tomba publicó dos fotos que hablan por sí sola. En una de ellas puede verse una butaca del Feliciano Gambarte ocupada por la foto de Juan Antonio Gutiérrez Zahzú, y en la otra la de sus familiares acompañando esa ausencia.

El mensaje que acompaña la publicación da cuenta de lo sucedido con Juan Antonio durante esa oscura etapa de nuestro país. " Fue secuestrado el 29 de septiembre de 1976. Fue socio de nuestro club y practicó básquet durante su adolescencia ", relataron desde la institución. Luego, completan: "Hoy falta Juan en nuestras tribunas, y tenemos memoria".

24 de marzo - DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA Juan Antonio Gutiérrez Zahzú fue secuestrado el 29 de septiembre de 1976. Fue socio de nuestro club y practicó básquet durante su adolescencia. Hoy falta Juan en nuestras tribunas, y tenemos memoria. #NuncaMás pic.twitter.com/q6x0tEkTV7

Otro de los clubes locales que dieron cuenta del 24 de marzo es Independiente Rivadavia, que se expresó a través de una contundente publicación que contiene un reflexivo texto y una fotografía representativa.

La imagen muestra un asiento vacío del Bautista Gargantini, con un mensaje a 50 años del golpe. "Un club es, antes que nada, su memoria. Somos los que fundaron, los que alentaron toda la vida, los que están y los que, tristemente, nos faltan en la tribuna", comienza.

A continuación, el Azul expresó la importancia de la memoria. "Hoy el deporte pasa a un segundo plano para abrazar la memoria colectiva de nuestro país. Porque defender nuestra identidad es defender quiénes somos".

Huracán Las Heras tampoco dejó pasar la posibilidad de dejar un mensaje emotivo en el marco del Día de la Memoria. En sus redes, el Globo comunicó con contundencia: "Memoria que nos une. Verdad que nos guía. Justicia que seguimos buscando. Hoy, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordamos a quienes ya no están y reafirmamos nuestro compromiso de no olvidar. Porque un pueblo con memoria tiene futuro. Porque la historia se honra con conciencia. Porque el “Nunca Más” se construye todos los días. Desde nuestro lugar, decimos NUNCA MÁS"