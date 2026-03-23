Luciano Gómez, figura y protagonista en la victoria de Independiente Rivadavia

Manera especial de festejar su cumpleaños tuvo Luciano Gómez , el lateral de Independiente Rivadavia, con un golazo que abrió el camino a un contundente triunfo frente a Rosario Central , al que superaron 2 a 0, y que permite a los dirigidos por Alfredo Berti subirse a la cima de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El correntino cumplió 30 años este domingo futbolero y emocionó a toda la “Catedral del Parque” con un zapatazo de derecha desde la puerta del área. Con su gol, Gómez volvió a marcar y recibió la ovación de los hinchas en el estadio Gargantini.

Nacido en Laguna Seca y formado en Huracán de Corrientes, Gómez se ha convertido en uno de los jugadores fetiche de Alfredo Berti. A pesar de su 1,64 metro, el lateral fue clave en la construcción del triunfo de la Lepra frente al Canalla, tal como lo había sido en momentos decisivos de la Copa Argentina.

Hace 15 años dejó su hogar en busca de sus sueños en Buenos Aires, primero en Banfield, y hoy, en su regreso al Parque, Gómez demuestra de qué está hecho. Atraviesa un gran momento y disfruta de su presente en Independiente Rivadavia, donde la hinchada lo reconoce y celebra.

Gómez abrió el marcador con un golazo y celebró recibiendo las felicitaciones de su compañero y capitán, Sebastián Villa.

Sobre el triunfo y su importancia el lateral Azul comentó al respecto estar: “Contento, ganamos un partido muy importante. Es un triunfo que nos ratifica dónde estamos parados. Nos enfrentamos a un gran rival, mantuvimos la concentración y pudimos aprovechar las oportunidades que se nos presentaron".

En cuanto al gran desempeño del equipo y buen rendimiento indicó: “Venimos siendo bastante regulares en el juego. Hoy nos salieron bien las cosas: presionamos mucho y no los dejamos jugar. Es un equipo con jugadores muy desequilibrantes, pero nosotros concretamos las chances que tuvimos", señaló.

image Luciano Gómez junto a Sebastián Villa festejan el gol de la Lepra. Ramiro Gómez

Sobre la dinámica del plantel y el aporte de todos

En cuanto a las variantes y algunos jugadores que pudieron sumar minutos frente al Canalla, el jugador destacó: “Alfredo siempre alienta a los jugadores que no tienen tantos minutos, y cuando entran demuestran que están para jugar. Todos tiramos para el mismo lado y sabemos los objetivos que tenemos como grupo. Por eso salen bien las cosas", aseguró Gómez.

Sobre su gol y la celebración del cumpleaños.“Fue muy loco lo que pasó, porque es mi cumpleaños y es la primera vez que me pasa algo así. Los festejos también fueron para mi viejo y mi tío que estaban ahí", manifestó feliz el jugador.

Un regalo para el equipo y también para sí mismo: “ (sonriendo) Todos me decían ‘tenés que hacer un gol vos, es tu cumpleaños’. Con tanta energía positiva, lo logré. Me tocó convertir para ayudar al equipo… en lo personal estoy contento, pero en lo grupal estoy feliz porque era un partido muy importante para nosotros", explicó.

Independiente Rivadavia encara semanas de alta exigencia, entre la Copa Libertadores y el torneo local. Con el equipo en plena forma y más protagonista que nunca, Luciano Gómez sigue dando muestras de su calidad y compromiso, siendo pieza clave en el presente exitoso de la Lepra.