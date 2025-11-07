Crece la preocupación en AFA por San Lorenzo y no se descartan medidas: "No ha existido un acuerdo"

La Asociación del Fútbol Argentino lamentó no llegar a un acuerdo con San Lorenzo de Almagro, y anticipó que tomará acciones en el corto plazo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que no hubo acuerdo con los dirigentes de San Lorenzo tras la reunión entre Claudio Chiqui Tapia y los principales dirigentes del club, en un encuentro destinado a definir los pasos institucionales inmediatos. Así, el paso siguiente serán acciones legales.

A través de un comunicado, el ente rector del fútbol local aseguró: “En el día de la fecha, en el Predio Lionel Andrés Messi se llevó a cabo la segunda reunión entre el Presidente de AFA, Claudio Tapia, y los miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del Club Atlético San Lorenzo, a fin de escuchar y tratar de lograr un consenso sobre la vida política e institucional de la entidad”.

edificio afa.jpg AFA tomará medidas sobre el futuro de San Lorenzo Luego, agregó que habrá medidas en el futuro cercano. “Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”, expresa la misiva.

La postura de San Lorenzo al respecto: San Lorenzo no tiene paz. El dramático momento que atraviesa San Lorenzo: enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria. GENTILEZA. La mayoría de los dirigentes presentes solicitaron la declaración de acefalía, pero la AFA decidió ir por otro camino. En ese marco, Marcelo Moretti ratificó que no renunciará a su cargo. El único plan de gobierno transitorio fue presentado por Sergio Costantino, quien aseguró contar con el dinero necesario para conducir esta etapa. La propuesta recibió apoyo de un sector importante de la dirigencia.

La AFA exigió a Costantino que entre el lunes y martes próximos presente los avales económicos para respaldar la iniciativa. La validación de esos fondos es condición para que la AFA y el juez interviniente otorguen el aval definitivo a su conducción transitoria.