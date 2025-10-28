Continúa la crisis: el plantel de San Lorenzo tomó una medida de fuerza y se reunió con Marcelo Moretti

Los jugadores de San Lorenzo retrasaron el inicio del entrenamiento como medida de fuerza por incumplimientos económicos y malestar con la dirigencia.

Los jugadores de San Lorenzo enojados con los directivos por la falta de pago.

El clima en San Lorenzo volvió a tensarse. En medio de una creciente crisis institucional, el plantel profesional decidió tomar una medida de fuerza y se presentó media hora más tarde al entrenamiento, luego de que circulara la posibilidad de no asistir en señal de protesta.

image El presente de San Lorenzo es pésimo desde lo institucional. Gentileza. San Lorenzo: cuál sería el motivo principal que hizo enojar a los jugadores de San Lorenzo Según trascendió, el motivo principal del conflicto sería el pago incompleto de una suma acordada, lo que habría generado un nuevo cortocircuito con la dirigencia. Aunque no hubo comunicado oficial, dentro del vestuario aseguran que el club “volvió a faltar a la verdad” respecto a los compromisos económicos asumidos con los jugadores.

Los referentes del plantel se reunieron con el presidente Marcelo Moretti en el palco de Brubank, en un encuentro custodiado por personal de seguridad, lo que refleja el nivel de tensión que atraviesa la institución azulgrana.

A la situación económica se sumó otro factor de conflicto: la confirmación de que el partido ante Deportivo Riestra se jugará el viernes 31 de octubre, y no el domingo como estaba previsto. El cambio de fecha alteró la planificación del cuerpo técnico, que contaba con el fin de semana libre y ahora dispone de menos tiempo para preparar un duelo clave.

En el vestuario, la sensación general es de desamparo. Algunos futbolistas habían advertido días atrás que el grupo se siente “sin respaldo dirigencial”, un sentimiento que se profundizó tras la exclusión de Moretti del último Comité Ejecutivo de AFA.