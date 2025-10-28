28 de octubre de 2025 - 17:06

Continúa la crisis: el plantel de San Lorenzo tomó una medida de fuerza y se reunió con Marcelo Moretti

Los jugadores de San Lorenzo retrasaron el inicio del entrenamiento como medida de fuerza por incumplimientos económicos y malestar con la dirigencia.

El presente de San Lorenzo es pésimo desde lo institucional.

San Lorenzo: cuál sería el motivo principal que hizo enojar a los jugadores de San Lorenzo

Según trascendió, el motivo principal del conflicto sería el pago incompleto de una suma acordada, lo que habría generado un nuevo cortocircuito con la dirigencia. Aunque no hubo comunicado oficial, dentro del vestuario aseguran que el club “volvió a faltar a la verdad” respecto a los compromisos económicos asumidos con los jugadores.

Los referentes del plantel se reunieron con el presidente Marcelo Moretti en el palco de Brubank, en un encuentro custodiado por personal de seguridad, lo que refleja el nivel de tensión que atraviesa la institución azulgrana.

A la situación económica se sumó otro factor de conflicto: la confirmación de que el partido ante Deportivo Riestra se jugará el viernes 31 de octubre, y no el domingo como estaba previsto. El cambio de fecha alteró la planificación del cuerpo técnico, que contaba con el fin de semana libre y ahora dispone de menos tiempo para preparar un duelo clave.

Con este panorama, San Lorenzo intentará reenfocar la atención en el compromiso del viernes a las 19 en el Nuevo Gasómetro, donde enfrentará a Riestra con el objetivo de cerrar el año en zona de clasificación, mientras la interna institucional amenaza con seguir ganando protagonismo.

