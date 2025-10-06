6 de octubre de 2025 - 16:16

El mundo del revés: Marcelo Moretti vuelve a ser presidente de San Lorenzo

La Cámara Civil hizo lugar al pedido del dirigente y determinó que el proceso debe "retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima". ¿Cómo sigue la situación?

Marcelo Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo. Insólito. 

San Lorenzo
Los Andes
image

Después de que a mediados de septimebre se declarara la acefalía por las renuncias de la mitad más uno de la Comisión Directiva, que obligaba a formar un gobierno de transición, Moretti había pedido ante la Justicia la nulidad de la Asamblea porque sostenía que había irregularidades en la convocatoria y que la cantidad de renuncias no alcanzarían para dejar la CD sin efecto.

Caso San Lorenzo: qué dictaminó la Justicia

La Justicia, al igual que había ocurrido tiempo atrás cuando dio el visto bueno para que retomara sus funciones tras la licencia, revocó el fallo en primera instancia y decretó que debe volver a convocarse a la reunión de Comisión Directiva bajo la presidencia de Moretti. A su vez, suspendió la convocatoria a Asamblea Extraoridnaria, hasta tanto la reunión de la CD sea convocada por el mandatario.

Moretti podrá reasumir, aunque en el club están evaluando cómo proceder por las vías legales porque consideran que se actuó correctamente. Además, sostinen que otra vez la Justicia falla en contra antes de un partido de local, con todo lo que eso conlleva.

Caso San Lorenzo: explotaron las redes sociales en contra de Moretti

En sus redes sociales, uno de los que se expresó fue César Francis, de la agrupación Volver a San Lorenzo y líder de la oposición, quien disparó: "Moretti: ninguna resolución judicial le dará legitimidad. Sigue estirando su agonía como presidente de San Lorenzo sin entender el enorme perjuicio que le causa al club al NO asumir la realidad. Como presidente carece de toda legitimidad y NO HABRÁ RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE SE LA DEVUELVA".

A su vez, concluyó el escrito: "Ahora bien, la decisión de la justicia IMPONE a quienes eligieron conservan sus cargos en Comisión Directiva presenten sus renuncias para lograr la acefalía que tanto necesita el club para llamar a elecciones anticipadas y así ponerle punto final a Moretti. No queda margen alguno para especulaciones o ambiciones personales. Evidentemente el “error”en la citación a los asambleístas no fue casual, fue una actitud cómplice para darle el tiempo necesario y así permitir lo que está pasando. Debemos rescatar a San Lorenzo de Moretti. Debemos salvar el futuro!"

