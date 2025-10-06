Hockey Patín: Un mendocino campeón mundial de clubes

Hockey Patín: Barcelos, Sporting y Barcelona se clasificaron a las semifinales

El Mundial de Clubes de Hockey Patín masculino llegó a su fin en la provincia de San Juan, donde en el estadio Aldo Cantoni se disputó la primera edición del certamen, con este nombre, en su rama masculina. El campeón fue Sporting de Lisboa que venció al Barcelona de España, por 3 a 2. En el elenco portugués juega el mendocino Facundo Navarro.

Los Lusitanos se quedaron con el partido clave ante el Barcelona , mientras que el tercer puesto fue para Barcelos, que derrotó a Centro Valenciano. La séptima colocación fue para el club mendocino: Andes Talleres.

El último encuentro de este mundial de clubes lo tuvo al conjunto blaugrana enfrentando a los lusos, siendo un partido parejo en cuanto a juego y en el marcador, con una paridad en 2 en tiempo reglamentario. Los portugueses dominaron en el alargue y con un gol en ese período se quedaron con el partido final del certamen internacional masculino por 3 a 2.

Resultados de Sporting en el torneo: 7-3 a Olimpia; 8-2 a Andes Talleres; 1-3 frente a Barcelona; y 3-2 a Barcelona (tiempo extra)

Andes Talleres fue séptimo en el Mundial

La quinta y última jornada, la actividad mundialista inició con el lance, por el 7° y 8° puesto, entre Andes Talleres (Argentina) y Melbourne (Australia), donde en el primer tiempo hubo mucha paridad en el marcador, pero pocos goles.

Taleres campeao Andes Talleres fue séptimo en el Mundial de clubes Gentileza

Mientras que en el segundo parcial se abrieron los dos arcos, terminando el juego igualado en 4 en el tiempo reglamentario.

Luego en penales, el equipo mendocino prevaleció por 3-1 y se quedó la séptima posición del certamen. El último puesto lo ocupó el conjunto australiano.

Andes Talleres (4): Nahuel Silvestri (2), Exequiel Tamborindegui (1), Giovanni Innella (1) y Melbourne (4): Facundo Peralta (4)

Resultados de Andes Talleres en el torneo: 1-9 frente a Barcelona; 2-8 frente a Sporting; 6-5 frente a Olimpia; 1-2 frente a San Jorge y 4-4 (3-1, por penales) frente a Melbourne.

Lo importante es que Andes Talleres luchó en cada partido hasta el final y de igual a igual ante todos los rivales, que le tocó enfrentar, tuvo una actuación digna y fue el único club del torneo ecuménico que no se reforzó o sea batalló cada juego con puros canteranos.