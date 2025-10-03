3 de octubre de 2025 - 16:18

Hockey Patín: Barcelos, Sporting y Barcelona se clasificaron a las semifinales

El único mendocino es el equipo de hockey patín de Andes Talleres, que no pudo ganar aún y solo le resta jugar frente a Olimpia este viernes desde las 19

Hockey Patín. El Barcelona del sanmartiniano Gabriel Cairo está en semifinales.

Prensa Mundial de Clubes 2025
Hockey Patín. El Sporting de Lisboa del mendocino Facundo Navarro es otro de los semifinalistas

Hockey Patín. Barcelos es otro de los semifinalistas

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La segunda jornada del Mundial de Clubes masculino de Hockey Patín se completó y tres equipos lograron definir su pase a las semifinales. Valenciano y Melbourne, buscarán el último boleto a la siguiente instancia.

Hockey Patín. Equipo de Andes Talleres, que compite en el Mundial de Clubes, que se disputa en la ciudad de San Juan.

Hockey Patín: Andes Talleres se inclinó ante el León Lisboeta

Por Gonzalo Tapia
Hockey Patín. Los muchachos de camiseta Azulgrana listos para medirse con sus similares Blugranas

Hockey Patín: Andes Talleres busca la gloria ante el Barcelona

Por Gonzalo Tapia

En el estadio cubierto Aldo Cantoni se desarrolló el segundo día de competencia del Mundial de Clubes Masculino de hockey sobre patines, que se está realizando en el estadio Aldo Cantoni.

El resultado de una extensa jornada de partidos fue la clasificación de los equipos europeos, serios candidatos al título. Barcelona y Sporting, ganaron sus respectivos partidos y este viernes se medirán por el primer puesto.

Se disputaron cuatro partidos, y estos fueron los resultados:

Grupo B: HC San Jorge (Chile) 1 – 8 OC Barcelos (Portugal)

San Jorge: Emiliano Romero (1)

Barcelos: Kyllian Gil (1), Carlos Ramos (1), Miguel Vieira (1), Miguel Rocha (2), Franco Ferruccio (2), Iván Morales (1).

Grupo B: Melbourne (Australia) 2 – 3 Centro Valenciano (Argentina)

Melbourne: Matías Aciar (2)

Valenciano: Franco Gómez (1), Víctor Carrazco (1), Jaime Reinoso (1)

Grupo A: Andes Talleres (Argentina) 2 - 8 Sporting (Portugal)

Andes Talleres: Nicolás Lombardi (1) Enrique Muzzio (1)

Sporting Lisboa: Rafael Bessa (1) Diogo Barata (1) Danilo Rampulla (1) Alessandro Verona (1) Roc Pujadas (1) Facundo Navarro (1) Santiago Honório (1) Henrique Magalhaes (1)

Grupo A: FC Barcelona (España) 4 - 3 Olimpia (Argentina)

Barcelona: Pablo Alvarez (1), Ferran Font (1) Sergi Aragones (1) Eloi Cervera

Olimpia: Gonzalo Acosta (1) Federico Ortiz (1) Federico Carrion (1)

