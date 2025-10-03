3 de octubre de 2025 - 14:36

Fútbol: Estados Unidos prohibió el ingreso de dirigentes iraníes al sorteo del Mundial

Estadounidenses vedaron el ingreso a su país a ciudadanos de 19 países e Irán encabeza el listado; los persas están clasificados para el torneo de fútbol

Fútbol. Trump e Infantino deberán solucionar el conflicto de la selección de irán que competirá en Canadá, Estados Unidos y México 2026

Fútbol. Trump e Infantino deberán solucionar el conflicto de la selección de irán que competirá en Canadá, Estados Unidos y México 2026

Por Gonzalo Tapia

Conflicto en puerta. El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, prohibió el ingreso al país de dirigentes de la Federación de Fútbol de Irán (FFI) para lo que será en diciembre el sorteo del Mundial 2026.

La disputa de la Copa del Mundo en los Estados Unidos, además de México y Canadá, no solo tendrá los ojos puestos en lo que pase en el campo de juego durante junio y julio del año que viene sino en los históricos conflictos geopolíticos del país norteamericano podrían influir en el normal desarrollo del torneo.

Es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el ingreso a suelo norteamericano de ciudadanos de 19 países específicos por razones de seguridad. Irán es uno de esta lista de naciones y, si bien el mandatario afirmó que la selección y su cuerpo técnico podrán ingresar al país, los que temen no poder hacerlo son los directivos, periodistas y hasta simpatizantes iraníes.

En las últimas horas, la FFI denunció que el gobierno estadounidense prohibió el ingreso al país, de cara al sorteo del Mundial en diciembre, al presidente del ente madre del fútbol iraní, Mehdi Taj, y al entrenador Amir Ghalenoei. Además, otros siete directivos también tienen acceso restringido a Estados Unidos.

Por ello, Irán pretende que sus partidos del Mundial se jueguen en México y Canadá y, además, solicitó la intervención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el conflicto.

Trump no apunta solo a los extranjeros de los países enemistados con los norteamericanos sino, también, a Estados propios como San Francisco y Seattle que, según el mandatario, están gobernados por “lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen” y aseguró que “cualquier ciudad que sea un poco peligrosa” la correrán del Mundial del año que viene.

Ante esto, quien aclaró la situación fue el vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, el canadiense Víctor Montagliani: “Es el torneo de la FIFA, bajo la jurisdicción de la FIFA, y la FIFA toma esas decisiones. El fútbol es más grande que los líderes mundiales, sobrevivirá a sus regímenes, a sus gobiernos y a sus eslóganes”.

