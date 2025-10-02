Hockey Patín: Andes Talleres se inclinó ante el León Lisboeta

Hockey Patín: La Catedral brilla, espera por los mejores del mundo y Talleres hizo su primera práctica

Por la segunda fecha, del campeonato Mundial de Clubes de Hockey Patín , Andes Talleres se inclinó frente al quinteto de Sporting de Lisboa, por 8 a 2.

Andes Talleres venía de caer ante el Barcelona, por 9 a 1 en la primera fecha, mientras que los lisboetas llegaron a esta segunda fecha habiendo vencido a Olimpia, por 7 a 3.

Entretenido e intenso fueron los primeros 25 minutos del ida y vuelta entre mendocinos y lisboetas. Los orientados por Marcelo Innella no se amilanaron y salieron con todo, para no ser sorprendidos, es más las dos primeras jugadas a fondo y peligrosas fueron de Matías Fernández, pero el arquero visitante estuvo muy seguro.

Andes Talleres logró el primer penal del partido, pero Fernández envió fuera y casi un minuto después, en la réplica, Sporting tuvo un penal y el Italiano Alessandro Verona no erró y quebró el cero a cero. Más tarde, Diogo Barata, al borde del área, envió un tiro preciso y descolocó al golero de Andes Talleres.

El DT Marcelo Innella pidió el primer minuto del partido, quería ajustar algunos detalles. Ojo Andes Talleres siguió jugando como si nada, sin tapujos y recordemos que es de los pocos clubes de este mundial que no se reforzó y le ha hecho frente a la competencia con puro jugadores de su cantera.

A promediar el primer lapso, Sporting logró un tiro libre y Rampulla lo canjeó por el tercer gol de los Albiverdes. Y 30 segundos después, cuando sacaban los mendocinos, los lisboetas recuperaron rápido la bocha y Pujada en diagonal, disparó y anotó el cuarto tanto para el quinteto europeo.

¿Talleres generó situaciones frente al arco rival? Sí, pero le faltó el toque final, pero también hay que destacar que el golero del Sporting de Lisboa tiene un gran nivel.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

Andes Talleres cambió de arquero en el complemento, ingresó Rodrigo Fernández y sus compañeros salieron con todo y le hizo partido al Sporting es más tuvo más tiempo la bocha, pero no pudo marcar en el tablero su superioridad y cuando empezaba la recta final del partido, vino el quinto tanto para los portugueses, por derecha Rafael Bessa se escapó conectó al primer palo y la bocha se le coló por el ángulo al arquero mendocino. Gol y a otra cosa, (5 a 0).

Dos minutos más tarde, el capitán Magallanes, recibió una bocha limpia de Verona, conectó de aire y anotó el sexto tanto para el quinteto lisboeta.

En la réplica, Enrique Muzio desbordó por derecha y habilitó a Felipe Lombardi, que no erró y puso el primer tanto para Talleres, en el cuarto de hora de juego.

Después, pareció, que ninguno de los dos quintetos quería que terminaran las acciones y siguieron jugando como si nada.

Así, llegaron los goles del mendocino Facundo Navarro que hizo el 7 a 1 para su equipo el Sporting de Lisboa. Luego Valentino Rossignolli anotó el segundo gol para los Matadores y la guinda del postre, para la victoria europea la puso Santiago Honorio que anotó el 8 a 2 final.

Este viernes, Andes Talleres en su tercera presentación jugará por el honor ante Olimpia de San Juan desde las 19.