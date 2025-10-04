Hockey Patín: Andes Talleres ganó en el Mundial de Clubes

En tanto, los partidos de hockey patín en semifinales serán protagonizados por: Barcelos vs Sporting, y Centro Valenciano vs. Barcelona.
El Mundial de Clubes Masculino de Hockey Patín, que se disputa en el estadio Aldo Cantoni, completó la tercera jornada de competencia, la que sirvió también para bajar el telón a la fase de grupos, y de paso definió a los clubes semifinalistas de este torneo internacional.
En la fecha, Andes Talleres ganó a Olimpia de San Juan, por 6 a 5 y así los Matadores sumaron sus primeros tres puntos en el certamen.
La actividad comenzó con el duelo entre Barcelos de Portugal frente a los australianos del Melbourne. Fue victoria de los lusos por 7-5, asegurando el pase a la siguiente instancia y enfrentando este sábado a Sporting Lisboa, que en el tercer partido cayó con el Barcelona de España por 3 a 1, que ahora espera en semifinales a Centro Valenciano.
En el segundo encuentro jugaron dos equipos argentinos, con Olimpia de San Juan enfrentando a Andes Talleres de Mendoza, siendo este último el ganador por 6-5. Los Azulgranas tartarán de no quedar últimos cuando enfrenten este sábado a San Jorge de Chile.
Este cotejo revive la final del torneo Panamericano de clubes, donde el elenco chileno salió campeón y el mendocino se colgó la plata.
El cuarto y último encuentro de la jornada enfrentó a Centro Valenciano con San Jorge de Chile, resultando el partido a favor del equipo de La Barraca por 7 a 2 que este viernes tendrá como rival al Barcelona.
Partido 1
OC Barcelos (Portugal) 7 - 5 Melbourne (Australia)
Barcelos: Kyllian Gil (2), Miguel Rocha (2), Iván Morales (2), Carlos Ramos (1)
Melbourne: Facundo Peralta (2), Juan Agustín Cerezo (2), Matías Aciar (1)
Partido 2
Olimpia (Argentina) 5 - 6 Andes Talleres (Argentina)
Olimpia: Federico Ortiz (2), Luis Alanis (1), Ignacio Lloveras (2)
Andes Talleres: Exequiel Tamborindegui (3), Enrique Muzzio (1), Juan Tamborindegui (1), Nahuel Silvestri (1)
Partido 3
Sporting Club (Portugal) 1 – 3 Barcelona (España)
Sporting: Gonzalo Romero
Barcelona: Ferran Font (1) Marc Grau (1) Sergi Llorca (1)
Partido 4
Centro Valenciano (Argentina) 7 - 2 HC San Jorge (Chile)
Valenciano: Frias Nahuel (3) Franco Gomez (2) Victor Carrazco (2)
HC San Jorge: Emiliano Romero (1) Lautaro Luna (1)
Grupo A
FC Barcelona 9
Sporting Club 6
Andes Talleres 3
Olimpia 0
Grupo B
OC Barcelos 9
Centro Valenciano 6
Melbourne 3
HC San Jorge 0
5to al 8vo
14, Andes Talleres (Argentina) vs San Jorge (Chile)
16. 30, Olimpia (Argentina) vs Melbourne (Australia)
19, Sporting Club (Portugal) vs Barcelos (Portugal)
21. 30, Barcelona (España) vs Centro Valenciano (Argentina)