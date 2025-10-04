4 de octubre de 2025 - 14:54

Hockey Patín: Andes Talleres ganó en el Mundial de Clubes

En tanto, los partidos de hockey patín en semifinales serán protagonizados por: Barcelos vs Sporting, y Centro Valenciano vs. Barcelona.

Hockey Patín. Andes Talleres ganó su primer partido en el Mundial de Clubes y fue ante Olimpia de San Juan.

Foto:

Gentileza
Hockey Patín. Este sábado Los Matadores tratarán de no quedar últimos cuando se midan ante San Jorge HC de Chile

Foto:

Gentileza
Talleres y olimpia dos
talleers y olimpia tres
talleres y olimpia cuatro
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Mundial de Clubes Masculino de Hockey Patín, que se disputa en el estadio Aldo Cantoni, completó la tercera jornada de competencia, la que sirvió también para bajar el telón a la fase de grupos, y de paso definió a los clubes semifinalistas de este torneo internacional.

En la fecha, Andes Talleres ganó a Olimpia de San Juan, por 6 a 5 y así los Matadores sumaron sus primeros tres puntos en el certamen.

Ganó el Barcelos

La actividad comenzó con el duelo entre Barcelos de Portugal frente a los australianos del Melbourne. Fue victoria de los lusos por 7-5, asegurando el pase a la siguiente instancia y enfrentando este sábado a Sporting Lisboa, que en el tercer partido cayó con el Barcelona de España por 3 a 1, que ahora espera en semifinales a Centro Valenciano.

Talleres sumó una victoria

En el segundo encuentro jugaron dos equipos argentinos, con Olimpia de San Juan enfrentando a Andes Talleres de Mendoza, siendo este último el ganador por 6-5. Los Azulgranas tartarán de no quedar últimos cuando enfrenten este sábado a San Jorge de Chile.

Este cotejo revive la final del torneo Panamericano de clubes, donde el elenco chileno salió campeón y el mendocino se colgó la plata.

Perdió San Jorge

El cuarto y último encuentro de la jornada enfrentó a Centro Valenciano con San Jorge de Chile, resultando el partido a favor del equipo de La Barraca por 7 a 2 que este viernes tendrá como rival al Barcelona.

Mundial de Clubes Masculino Jornada 3

Partido 1

OC Barcelos (Portugal) 7 - 5 Melbourne (Australia)

Barcelos: Kyllian Gil (2), Miguel Rocha (2), Iván Morales (2), Carlos Ramos (1)

Melbourne: Facundo Peralta (2), Juan Agustín Cerezo (2), Matías Aciar (1)

Partido 2

Olimpia (Argentina) 5 - 6 Andes Talleres (Argentina)

Olimpia: Federico Ortiz (2), Luis Alanis (1), Ignacio Lloveras (2)

Andes Talleres: Exequiel Tamborindegui (3), Enrique Muzzio (1), Juan Tamborindegui (1), Nahuel Silvestri (1)

Partido 3

Sporting Club (Portugal) 1 – 3 Barcelona (España)

Sporting: Gonzalo Romero

Barcelona: Ferran Font (1) Marc Grau (1) Sergi Llorca (1)

Partido 4

Centro Valenciano (Argentina) 7 - 2 HC San Jorge (Chile)

Valenciano: Frias Nahuel (3) Franco Gomez (2) Victor Carrazco (2)

HC San Jorge: Emiliano Romero (1) Lautaro Luna (1)

Posiciones Primera Fase

Grupo A

FC Barcelona 9

Sporting Club 6

Andes Talleres 3

Olimpia 0

Grupo B

OC Barcelos 9

Centro Valenciano 6

Melbourne 3

HC San Jorge 0

Sábado 4 de Octubre - Segunda Fase

5to al 8vo

14, Andes Talleres (Argentina) vs San Jorge (Chile)

16. 30, Olimpia (Argentina) vs Melbourne (Australia)

Semifinales

19, Sporting Club (Portugal) vs Barcelos (Portugal)

21. 30, Barcelona (España) vs Centro Valenciano (Argentina)

