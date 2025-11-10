10 de noviembre de 2025 - 23:22

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, igualó 0-0 con Central Córdoba en La Catedral

Independiente Rivadavia igualó 0-0 con Central Córdoba por la 15º fecha del Torneo Clausura. El estadio Azul fue una verdadera fiesta.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;

Impresionante el recibimiento de la gente de Independiente Rivadavia para su equipo, campeón de la Copa Argentina 2025. Histórico.&nbsp;

Independiente Rivadavia vs Central Córdoba de Santiago del Estero

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;

Independiente Rivadavia, el flamante campeón de la Copa Argentina, igualó 0-0 con Central Córdoba por la 15º fecha de la zona A del Torneo Clausura (penúltima fecha). El estadio Bautista Gargantini fue una verdadera fiesta, más de 20 mil simpatizantes de la Lepra le dieron un color único. Locura total. Sin dudas, la primera estrella a nivel Nacional para Mendoza, será eterna.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Con respecto a los 90 minutos, el partido fue muy parejo. Ambos equipos tuvieron situaciones de peligro. Sin embargo, ninguna aprovechó las oportunidades en el área rival. El plantel Azul tuvo la cabeza en otra parte. Lejos de mostrar ese espírtuto combativo que lo llevó hace cinco días a tocar el cielo con las manos. Por esta razón, la verdadera fiesta estuvo en las tribunas. Un espectàculo único.

En el complemento, el Azul apretó en el acelerador pero falló en los metros finales. Con este empate, Independiente Rivadavia continúa en la última posición de la zona A con 13 puntos, producto de 15 juegos, 2 triunfos, 7 empates y dos derrotas. Una campaña que puede complicar a futuro, sin embargo, con la medalla de oro en el pecho por la Copa Argentina y actualizando el pasaporte para la próxima Copa Libertadores (la jurará por pimera vez en su historia), quién puede despertar al simpatizante Azul de este sueño. Histórico. A seguir disfrutando...

Las mejores postales de Independiente Rivadavia 0 - Central Córdoba 0

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba: todas las estadísticas

