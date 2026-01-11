Misterio en Inglaterra: un estadio tiñó el cielo de rosa y conmocionó a la ciencia

Durante la tormenta invernal Goretti, una intensa niebla rosa cubrió Birmingham en Inglaterra , desatando teorías sobre eventos paranormales. Sin embargo, el fenómeno se originó en las potentes luces LED de crecimiento de césped del estadio St. Andrew's, del Birmingham City FC.

La noche del 8 de enero de 2026, los habitantes de Birmingham presenciaron un escenario digno de una película de ciencia ficción. Un resplandor rosa fucsia iluminó edificios y calles, generando asombro y teorías apocalípticas en redes sociales como Reddit y X. Ante la incertidumbre, el Birmingham City Fútbol Club confirmó que el origen del resplandor eran las luces LED especiales que utilizan para mantener el césped en condiciones óptimas durante el invierno.

La explicación científica detrás de este impacto visual reside en una combinación de condiciones meteorológicas y tecnología de vanguardia. Las luces de tono rosado-violeta, imperceptibles en condiciones normales, chocaron contra nubes muy bajas y cristales de nieve en suspensión provocados por la tormenta Goretti. Esta atmósfera funcionó como un espejo gigante que rebotó y dispersó la luz artificial hacia toda la ciudad , creando un efecto de "rebote y dispersión" que amplificó el color de manera inusual.

Aunque el fenómeno resultó visualmente atractivo para miles de usuarios que viralizaron las imágenes, las consecuencias a largo plazo preocupan a la comunidad científica . Especialistas citados por medios británicos señalaron que las luces LED modernas, comunes en grandes complejos deportivos, poseen un espectro de color que se dispersa con mayor facilidad en partículas de agua y nieve. Este hecho ha encendido las alarmas sobre la "agresiva contaminación lumínica" que este tipo de infraestructura proyecta a kilómetros de distancia.

image

El debate no es menor, ya que este tipo de iluminación artificial puede afectar gravemente los ciclos naturales de la fauna nocturna y la percepción del cielo estrellado en entornos urbanos. Investigaciones de la Universidad de Birmingham ya han explorado cómo la iluminación artificial varía según el uso del suelo, sugiriendo que las áreas de manufactura y los grandes centros de servicios contribuyen de forma desproporcionada a la luminosidad de la ciudad. En este contexto, la infraestructura deportiva se suma a la lista de emisores que requieren estrategias de gestión más sostenibles.

image El estadio St. Andrew's, del Birmingham City FC.

Este episodio en Birmingham no es un caso aislado, ya que situaciones similares se han registrado en ciudades de Canadá y Estados Unidos debido a invernaderos agrícolas. No obstante, la intensidad alcanzada en esta ocasión debido a la tormenta invernal marca un hito en la visibilidad de los efectos secundarios de la tecnología aplicada al deporte de élite. Lo que comenzó como una curiosidad viral termina consolidándose como un llamado de atención sobre la necesidad de equilibrar la modernización de los estadios con la protección del entorno natural.