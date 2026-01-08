Tiene 13 años, marcó más de 30 goles en inferiores y fue promovido a Primera División

Se trata de Santiago Benjamín Galeano, que sacudió el mercado sudamericano al sumarse al plantel principal de Nacional de Paraguay.

Santiago Benjamín Galeano, la promesa paraguaya que dio el salto de inferiores a la Primera División, con tan solo 13 años.

El fútbol sudamericano se vio sacudido por una noticia inesperada que parece salida de un guion de película. El club Nacional de Paraguay decidió subir a su plantel de Primera División a Santiago Benjamín Galeano, un delantero de inferiores de apenas 13 años que ya se entrena a la par de futbolistas consagrados.

Esta decisión no es un capricho del entrenador Felipe “Gato” Giménez, sino el resultado de un rendimiento fuera de serie. El joven Galeano viene de romperla en la categoría Sub 13, donde anotó la impactante cifra de 32 goles en 34 partidos durante el Torneo Anual 2025.

De inferiores a Primera División, el meteórico ascenso de Santiago Benjamín Galeano en Paraguay. Un salto meteórico: del patio del colegio al fútbol profesional La escena en la pretemporada de la "Academia" paraguaya es impactante para cualquier espectador. Santiago, con su cara de nene y una contextura física aún en desarrollo, comparte vestuario y ejercicios con Roque Santa Cruz.

El histórico goleador paraguayo tiene 44 años, lo que marca una diferencia de edad de más de tres décadas entre ambos compañeros de ataque. Para ponerlo en perspectiva: Santa Cruz ya había jugado tres mundiales cuando Santiago Galeano recién nacía en Asunción, allá por enero de 2012.

image El peso de un apellido y el reglamento que acelera debuts Aunque su apellido evoca inevitablemente al célebre escritor Eduardo Galeano -quien se definía como un "mendigo del buen fútbol"-, este joven Santiago busca escribir su propia historia a fuerza de goles. Su salto al primer equipo responde también a una normativa del fútbol paraguayo que obliga a los clubes a sumar minutos con juveniles en cancha.