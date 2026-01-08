Expulsión de por vida y multa récord: castigo inédito en el fútbol por una patada criminal en Indonesia

Una brutal patada en el ascenso de Indonesia terminó con un jugador internado y el agresor sancionado de por vida, sentando un precedente histórico.

El mediocampista Muhammad Hilmi Gimnastiar fue suspendido de por vida y multado con 27.800 dólares tras una agresión temeraria contra Firman Nugraha en la cuarta división de Indonesia. El hecho, que terminó en expulsión, obligó la internación intensiva de la víctima y derivó en sanciones drásticas que marcan un antecedente global contra la violencia.

Una agresión sin intención de juego Lo que debía ser un encuentro deportivo entre el Putrajaya Pasuruan y el Perseta 1970 Tulungagung, por la cuarta categoría del fútbol indonesio, se transformó en una escena de extrema violencia que recorre el mundo a través de las redes sociales. Durante una disputa de balón, Gimnastiar levantó su pierna de manera temeraria e impactó de lleno en el pecho de su rival, Nugraha, quien cayó inmediatamente al suelo.

Embed SUSPENDIDO DE POR VIDA



Muhammad Gimnastiar fue multado y suspendido de por vida tras dar tremenda patada al rival que terminó hospitalizado



La jugada en el futbol de Indonesia está dando la vuelta al mundo pic.twitter.com/HdHcF9NVUf — Futboleros (@futbolerosgt) January 8, 2026 La acción fue calificada por los testigos y autoridades como un acto que no buscaba disputar la pelota en ningún momento. La reacción del árbitro fue inmediata, mostrando la tarjeta roja directa al agresor mientras los compañeros del jugador herido iniciaban un reclamo generalizado ante la gravedad del impacto. La jugada, capturada en video, se volvió tendencia debido a la brutalidad de la infracción y la clara falta de espíritu deportivo en una categoría de ascenso.

Consecuencias médicas y disciplinarias extremas en el fútbol de Indonesia El impacto en el tórax de Firman Nugraha fue de tal magnitud que el futbolista tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Una vez en el hospital, los profesionales médicos debieron suministrarle oxígeno y atención intensiva para estabilizar su condición. Aunque los diagnósticos posteriores confirmaron que las lesiones no representaban un riesgo vital inmediato, la necesidad de cuidados críticos subrayó la peligrosidad de la patada recibida.

La respuesta de los organismos rectores del fútbol en la región de Java Oriental fue contundente y busca sentar un precedente para todo el fútbol internacional. El comité disciplinario determinó que Gimnastiar no podrá volver a pisar una cancha de fútbol profesional como jugador de forma definitiva.

Esta expulsión de por vida se complementó con una multa económica de 2.500.000 rupias, lo que equivale aproximadamente a 27.800 dólares, una cifra sumamente elevada para la escala del fútbol asiático. image Samiadji Makin Rahmat, presidente del comité disciplinario de la Asociación de Fútbol de Java Oriental, fue tajante al explicar la decisión: "Las acciones del jugador no solo violaron el espíritu deportivo, sino que también pusieron en peligro la vida de otros jugadores, por lo que corresponde un castigo severo". Además de las sanciones federativas, el club Putrajaya Pasuruan decidió rescindir el contrato del agresor de forma inmediata y emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas públicas por el comportamiento inaceptable de su ahora exjugador.