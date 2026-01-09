9 de enero de 2026 - 09:26

Conmoción en Deportivo Madryn: el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba

Durante una práctica matutina de fútbol, el arquero aurinegro se descompensó, fue asistido y trasladado a terapia intensiva con pronóstico reservado.

Conmoción por Mauricio Nievas, el arquero de Madryn.

Los Andes | Redacción Deportes
El fútbol argentino atraviesa momentos de gran preocupación tras conocerse el grave episodio que vivió Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, durante una práctica de pretemporada. En pleno entrenamiento matutino, el guardameta de 27 años se descompensó de manera súbita y sufrió un paro cardiorrespiratorio,

La rápida actuación del personal médico del club fue determinante, se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y se utilizó un desfibrilador externo automático (DEA) que se encontraba en el predio, lo que permitió que Nievas recuperara la conciencia antes de ser trasladado de urgencia al hospital.

image

El arquero fue llevado al Hospital Andrés Isola, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva, y su estado de salud fue calificado como reservado por los profesionales que lo atienden. Desde el club destacaron la importancia de contar con equipos de emergencia y personal capacitado para actuar en situaciones de este tipo.

Nievas, oriundo de Córdoba, había sido una de las figuras clave del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, y tras un paso por préstamo en otra categoría, regresó al plantel para disputar la pretemporada con miras a la próxima temporada.

image

El comunicado de Deportivo Madryn sobre la situación del arquero

El episodio generó una ola de mensajes de apoyo de parte de compañeros, rivales, clubes del ascenso y aficionados, que aguardarán nuevos partes médicos con la esperanza de una mejora en la evolución del arquero.

Los primeros estudios clínicos, según detalló el médico Gustavo Acuña a Diario Jornada, no mostraron anomalías, aunque Nievas seguirá supervisado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Andrés Isola, con pronóstico reservado.

image
Hospital Doctor Andrés Isola, donde se encuentra internado el jugador.

