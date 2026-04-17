Deportivo Maipú busca salir de la zona roja ante Patronato: hora, TV, formaciones

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con el Río Paraná de fondo, este sábado Deportivo Maipú tendrá una oportunidad más para continuar sumando de a tres unidades en la Primera Nacional. El inicio del partido está previsto para las 20, con televisación de la LPF Play y arbitraje del colegiado Nahuel Viñas.
El semblante ya no es el mismo en Calle Vergara. La presión es un poco menor tras el debut de Mariano Echeverría como entrenador donde el triunfo ante Colegiales por 3-1 sirvió para cortar una mala racha de cinco partidos sin ganar (cuatro de ellos habían sido derrotas, incluyendo ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas).
Sin embargo, la alegría no es completa. Desde lo estadístico, el equipo aún no logra salir de la zona del descenso al Torneo Federal A, aunque logró igualar la línea de San Martín de San Juan y quedar a un punto de su próximo rival. En lo deportivo, el andamiaje colectivo se verá afectado por la durísima lesión de Fausto Montero.
Aún así, el DT confía en poder estirar el buen momento y lograr sacar al club de los últimos puestos de la Zona B. Un triunfo lo alejaría de la zona roja y lo acercaría a posiciones más acordes a las expectativas de los simpatizantes, e inclusive puede lograrlo con una igualdad más algunos resultados favorables en otras canchas.
Respecto a su contrincante, Patronato, tampoco viene bien. Está un punto por encima del Botellero y sólo ganó dos encuentros en todo el año. Venció 2 a 0 a Colegiales en casa, y viene de superar de visitante a Almagro por 1 a 0. Está complicado, y debe ganar para no empeorar todavía más.
Probables formaciones de Patronato - Deportivo Maipú:
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Brandon Cortés, Augusto Picco, Valentín Pereyra; Tomás Attis, Franco Soldano. DT: Marcelo Candia.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.
Datos del partido:
Estadio: Bartolomé Grella
Árbitro: Nahuel Viñas
Hora: 20
TV: LPF Play
Minuto a minuto y estadísticas de Patronato - Deportivo Maipú: