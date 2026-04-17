Deportivo Maipú busca salir de la zona roja ante Patronato: hora, TV, formaciones

Este sábado por la noche, el Cruzado visita a Patronato de Paraná por una nueva jornada de la Primera Nacional.

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con el Río Paraná de fondo, este sábado Deportivo Maipú tendrá una oportunidad más para continuar sumando de a tres unidades en la Primera Nacional. El inicio del partido está previsto para las 20, con televisación de la LPF Play y arbitraje del colegiado Nahuel Viñas.

El semblante ya no es el mismo en Calle Vergara. La presión es un poco menor tras el debut de Mariano Echeverría como entrenador donde el triunfo ante Colegiales por 3-1 sirvió para cortar una mala racha de cinco partidos sin ganar (cuatro de ellos habían sido derrotas, incluyendo ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas).

image La fuerte lesión de Fausto Montero, que se rompió los ligamentos, preocupa a todo Deportivo Maipú Prensa CDM

Sin embargo, la alegría no es completa. Desde lo estadístico, el equipo aún no logra salir de la zona del descenso al Torneo Federal A, aunque logró igualar la línea de San Martín de San Juan y quedar a un punto de su próximo rival. En lo deportivo, el andamiaje colectivo se verá afectado por la durísima lesión de Fausto Montero.

Aún así, el DT confía en poder estirar el buen momento y lograr sacar al club de los últimos puestos de la Zona B. Un triunfo lo alejaría de la zona roja y lo acercaría a posiciones más acordes a las expectativas de los simpatizantes, e inclusive puede lograrlo con una igualdad más algunos resultados favorables en otras canchas.