Primera Nacional: Mariano Echeverría se convirtió en el nuevo entrenador del Deportivo Maipú

PRIMERA NACIONAL. Tras el alejamiento de Matteo, los directivos de Deportivo Maipú acordaron la llegada de Mariano Echeverría, exjugador de la institución.

El presente del Deportivo Maipú no es el ideal. Último en la zona B y en zona de descenso directo. Tras la caída del último domingo ante Quilmes por 2-1, el DT Alexis Matteo tomó la decisión de alejarse de la institución. Una especie de acuerdo conlso directivos Cruzados.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 21.02.26 "Mariano Echeverría es el nuevo DT del Club Deportivo Maipú. Vuelve a casa para asumir este desafío junto a su cuerpo técnico: Marcelo Baamonde, Enzo Imbesi —parte importante de nuestra historia— y Nicolás Saba. ¡Bienvenido y éxitos en esta nueva etapa! #SomosMaipú. Fueron las palabras de bienvenida del Cruzado a su nuevo cuerpo técnico.