7 de abril de 2026 - 21:19

Primera Nacional: Mariano Echeverría se convirtió en el nuevo entrenador del Deportivo Maipú

PRIMERA NACIONAL. Tras el alejamiento de Matteo, los directivos de Deportivo Maipú acordaron la llegada de Mariano Echeverría, exjugador de la institución.

Mariano Echeverría, flamante DT del Deportivo Maipú.&nbsp;

Mariano Echeverría, flamante DT del Deportivo Maipú. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presente del Deportivo Maipú no es el ideal. Último en la zona B y en zona de descenso directo. Tras la caída del último domingo ante Quilmes por 2-1, el DT Alexis Matteo tomó la decisión de alejarse de la institución. Una especie de acuerdo conlso directivos Cruzados.

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"Mariano Echeverría es el nuevo DT del Club Deportivo Maipú. Vuelve a casa para asumir este desafío junto a su cuerpo técnico: Marcelo Baamonde, Enzo Imbesi —parte importante de nuestra historia— y Nicolás Saba. ¡Bienvenido y éxitos en esta nueva etapa! #SomosMaipú. Fueron las palabras de bienvenida del Cruzado a su nuevo cuerpo técnico.

Deportivo Maipú: la trayctoria como DT de Mariano Echeverría

El marplatense de 44 años dirigió a Tigre en 2018 y parte de 2019. Luego dirigió en el Johor Darul del futbol malayo donde se consagró campeón en 2022. En sus tiempos como zaguero central es que jugó en Deportivo Maipú en 2007/2008.

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