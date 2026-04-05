5 de abril de 2026 - 19:55

Se terminó el ciclo de Alexis Matteo en Deportivo Maipú

Tras la derrota ante Quilmes y una racha de cuatro caídas consecutivas, en el torneo de Primera Nacional, el entrenador acordó su salida con la dirigencia del Cruzado.

Luego de cuatro derrotas consecutivas, el entrenador llegó a un acuerdo con la dirigencia del Cruzado y dejó su cargo.

Luego de cuatro derrotas consecutivas, el entrenador llegó a un acuerdo con la dirigencia del Cruzado y dejó su cargo.

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Prensa CASM
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Deportivo Maipú no logra levantar cabeza y su crisis tuvo una consecuencia directa, porque Alexis Matteo dejó de ser el director técnico del plantel profesional.

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Por Redacción Deportes

Tras la derrota 2 a 1 frente a Quilmes en el estadio Centenario ,la cuarta consecutiva en ocho fechas de la Primera Nacional, el club oficializó la salida del entrenador de común acuerdo con la Comisión Directiva.

“El Club Deportivo Maipú informa que Alexis Matteo ha dejado de ser el director técnico del plantel profesional, de común acuerdo con la Comisión Directiva. Agradecemos su trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, comunicó la institución.

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Cuatro derrotas que condenaron al DT

El Cruzado venía atravesando un presente complicado, sin poder encontrar la recuperación necesaria para salir del mal momento. La caída ante Quilmes volvió a exponer problemas que se repitieron a lo largo del torneo: falta de eficacia en ataque y fragilidad defensiva.

Había tenido un comienzo alentador

El inicio de la temporada había generado expectativas tras una buena campaña en 2025 y un arranque alentador, incluso con señales positivas en la Copa Argentina. Sin embargo, el equipo se desmoronó con el correr de las fechas y nunca logró sostener una idea de juego que le permitiera sumar con regularidad.

Matteo en números

Sin embargo, esta decisión del Deportivo Maipú tuvo que ver exclusivamente con la magra campaña. El Botellero disputó hasta el momento 8 partidos en este 2026 contando el de Copa Argentina. Bajo el mandato de Matteo ganó solo uno, ante Atlético Rafaela. El resto fueron seis derrotas y un empate.

El entrenador había llegado al Cruzado el 29 de junio de 2025 y debutó frente a San Miguel. En total, dirigió 24 partidos: ganó 7, perdió 12 y empató 5.

Durante la temporada pasada registró 6 triunfos, 6 derrotas y 4 empates. En lo que va de este año, incluyendo el encuentro por Copa Argentina, dirigió ocho partidos, con un saldo de seis derrotas, un triunfo y un empate.

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El Cruzado frente a Quilmes no mereció perder, pero tuvo un déficit a la hora del convertir.

El Cruzado frente a Quilmes no mereció perder, pero tuvo un déficit a la hora del convertir.

Maipú y un volver a empezar

Ante este panorama, y luego de una racha negativa que se profundizó jornada tras jornada, la dirigencia tomó la decisión de ponerle fin al ciclo de Matteo.

Ahora, Maipú deberá rearmarse rápidamente y buscar un nuevo rumbo para intentar revertir un presente que lo tiene lejos de los objetivos planteados para esta temporada.

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