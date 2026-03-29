Godoy Cruz volvió al Malvinas se reencontró con la memoria y le ganó a Deportivo Maipú

Volver a ese lugar donde alguna vez fue muy feliz no solo le trajo recuerdos memorables a Godoy Cruz, sino que también le permitió recuperar parte de esa memoria futbolística que parecía extraviada en los últimos tiempos, en los que tanto le había costado volver a festejar.

Un Malvinas Argentina que vibra con un duelo histórico y una fiesta en las tribunas con Maipú y Godoy Cruz

Eso de que uno siempre vuelve donde fue feliz le calzó perfecto al Tomba este domingo. En el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 7 del torneo de Primera Nacional, se impuso 1 a 0 frente a Deportivo Maipú con un verdadero golazo de Vicente Poggi.

Allí, en ese escenario donde jugó durante 17 años en la máxima categoría y donde incluso llegó a acariciar la gloria, el Expreso volvió a sentirse protagonista. Recuperó sensaciones, confianza y, sobre todo, una identidad que parecía diluida. Del otro lado, el Cruzado( que fue local en el Malvinas), que había tenido un inicio alentador, volvió a mostrar signos de preocupación tras varios partidos sin respuestas.

Si bien la diferencia en el marcador llegó en el complemento para el equipo dirigido por Mariano Toedtli, el dominio de Godoy Cruz se construyó desde mucho antes. El gol de Poggi ,que volvió a amigarse con la red, terminó de reflejar lo que ya se veía en el desarrollo.

Además, el Tomba supo capitalizar el hombre de más tr as la expulsión de Nicolás Fernández sobre el cierre del primer tiempo, una situación que terminó de inclinar la balanza .

Desde el inicio, el Expreso marcó el ritmo del partido. Con Poggi, Pozzo y un muy firme Gil Romero ,una de las grandes figuras,se adueñó del mediocampo, ganó los duelos y nunca permitió que Maipú se sintiera cómodo. La diferencia no solo fue futbolística, sino también anímica.

image Deportivo Maipú vs Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas RamiroGómez

Un fiesta en la tribuna tombina

El conjunto Botellero jamás logró inquietar el arco tombinl. Chocó constantemente con una defensa sólida, atenta y bien plantada, que anticipó cada intento de Gobetto, Montero y Eggel. Con el correr de los minutos, el Cruzado se fue quedando sin argumentos ante un rival que mostró su versión más convincente en mucho tiempo.

En ofensiva, Ulariaga volvió a ser una pieza activa y peligrosa, aunque le faltó precisión en los metros finales para redondear su actuación.

En las tribunas, la parcialidad tombina vivió el partido como un desahogo. Después de tantos empates y frustraciones, el equipo volvió a dar señales de vida. En ese Malvinas que tantas alegrías le dio en las últimas dos décadas, Godoy Cruz recuperó protagonismo y volvió a hacer vibrar a los suyos.

image Deportivo Maipú vs Godoy Cruz Ramiro Gómez

Una victoria para seguir creyendo

Incluso pudo haber ampliado la ventaja en el cierre, pero a Ramírez le faltó afinar la puntería en las chances que tuvo.

Fue más que una victoria. Fue un reencuentro. Con su gente, con su historia y, sobre todo, con su mejor versión y un triunfo que ayuda a seguir creyendo.

image Deportivo Maipú vs Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas Ramiro Gómez

Las formaciones de Deportivo Maipú - Godoy Cruz:

Deportivo Maipú:Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Nicolás Fernández,Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Marcelo Eggel, Juan Gobetto, Matías Viguet, Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco,Gastón Gil Romero,Vicente Poggi; Nahuel Ulariaga, Tomás Pozzo y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Gol: ST: 2' Poggi (GC).

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Maximiliano Manduca.

Minuto a minuto y estadísticas: