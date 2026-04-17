Murialdo empató con Rivadavia y es el líder en Hockey Patín

Completa se disputó la cuarta fecha del torneo de Apertura para seniors o primera caballeros en Hockey Patín

Un excelente juego protagonizaron los chicos Bancarios y Azulgranas. La Victoria se la llevó Andes Talleres.

Interesante fue la jornada de Hockey Patín en Mendoza, donde se disputó la Cuarta Fecha del Apertura, competencia que es liderada por el quinteto de Leonardo Murialdo, la escolta es Casa de Italia y Atlético Club San Martín cierra el podio.

Marcadores Los resultados fueron: Andes Talleres 1, IMPSA 2; Godoy Cruz 2, AC San Martín 7; Andes Talleres "A" 5, CP. Banco Mendoza 4. Leonardo Murialdo 5, Bernardino Rivadavia 5. Casa de Italia 4, Petroleros 0 y Atlético Palmira 1, Municipalidad de Maipú-Giol 1.

La próxima fecha del Hockey Patín Desde el ente rector del Hockey Patín vernáculo se informó que la Quinta fecha del torneo de Apertura de primera caballeros se jugará luego del Campeonato Argentino de la categoría Junior que organiza la AMP en la pista de Impsa.

De todas formas en forma muy amable, la AMP entregó el programa de cotejos de la fecha quinta y que serán:

AC. San Martín vs. Leonardo Murialdo