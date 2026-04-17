17 de abril de 2026 - 19:36

Murialdo empató con Rivadavia y es el líder en Hockey Patín

Completa se disputó la cuarta fecha del torneo de Apertura para seniors o primera caballeros en Hockey Patín

Un excelente juego protagonizaron los chicos Bancarios y Azulgranas. La Victoria se la llevó Andes Talleres.

Un excelente juego protagonizaron los chicos Bancarios y Azulgranas. La Victoria se la llevó Andes Talleres.

Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Interesante fue la jornada de Hockey Patín en Mendoza, donde se disputó la Cuarta Fecha del Apertura, competencia que es liderada por el quinteto de Leonardo Murialdo, la escolta es Casa de Italia y Atlético Club San Martín cierra el podio.

Leé además

Marcos Moneta con la guinda ante Uruguay. Un inicio perfecto tuvieron Los Pumas 7s

Inicio perfecto de Los Pumas 7'S en el torneo seven de Hong Kong

Por Gonzalo Tapia
Deportivo Maipú busca salir de la zona roja

Deportivo Maipú busca salir de la zona roja ante Patronato: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes

Marcadores

Los resultados fueron: Andes Talleres 1, IMPSA 2; Godoy Cruz 2, AC San Martín 7; Andes Talleres "A" 5, CP. Banco Mendoza 4. Leonardo Murialdo 5, Bernardino Rivadavia 5. Casa de Italia 4, Petroleros 0 y Atlético Palmira 1, Municipalidad de Maipú-Giol 1.

La próxima fecha del Hockey Patín

Desde el ente rector del Hockey Patín vernáculo se informó que la Quinta fecha del torneo de Apertura de primera caballeros se jugará luego del Campeonato Argentino de la categoría Junior que organiza la AMP en la pista de Impsa.

De todas formas en forma muy amable, la AMP entregó el programa de cotejos de la fecha quinta y que serán:

AC. San Martín vs. Leonardo Murialdo

Bernardino Rivadavia vs. A. Palmira

IMPSA vs. Casa de Italia

Petroleros vs. Andes Talleres "A"

CP Banco Mendoza vs. Godoy Cruz Antonio Tomba

Municipalidad de Maipú-Giol vs. Andes Talleres "B".

Posiciones

1°Leonardo Murialdo, 12 puntos

2° Casa de Italia, 10

3° AC. San Martín, 9

4° CP Banco Mendoza, 7

5° AC Palmira, 7

6° IMPSA, 6

7° Andes Talleres "A" 6

8° Bernardino Rivadavia, 4

9° Andes Talleres "B" 4

10° Municipalidad de Maipú Giol, 4

11° Petroleros, 0

12° Godoy Cruz AT, 0 Unidades

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Mascherano dejó de ser el DT de Inter Miami, y los rumores apuntan a una pelea con Lionel Messi

La trama oculta de la salida de Javier Mascherano en Inter Miami: ¿Pelea con Lionel Messi?

Por Redacción Deportes
Un entretenido partido protagonizaron las escuadras de Cementista y Jockey Club. La victoria fue para los Hípicos que en la actualidad están como únicos líderes en el torneo Apertura de Futsal Premium

La séptima fecha del torneo Futsal Premium se disputa esta noche

Por Gonzalo Tapia
Nicolás Paz volvió a hacer un gol en Italia

Otro show de Nico Paz en Italia: golazo para el triunfo del Como y rumores de regreso al Real Madrid

Por Redacción Deportes
Godoy Cruz quiere volver a ganar en casa, para seguir en la lucha

Godoy Cruz va por la recuperación ante San Miguel: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes