Murialdo empató con Rivadavia y es el líder en Hockey Patín

Interesante fue la jornada de Hockey Patín en Mendoza, donde se disputó la Cuarta Fecha del Apertura, competencia que es liderada por el quinteto de Leonardo Murialdo, la escolta es Casa de Italia y Atlético Club San Martín cierra el podio.
Completa se disputó la cuarta fecha del torneo de Apertura para seniors o primera caballeros en Hockey Patín
Interesante fue la jornada de Hockey Patín en Mendoza, donde se disputó la Cuarta Fecha del Apertura, competencia que es liderada por el quinteto de Leonardo Murialdo, la escolta es Casa de Italia y Atlético Club San Martín cierra el podio.
Los resultados fueron: Andes Talleres 1, IMPSA 2; Godoy Cruz 2, AC San Martín 7; Andes Talleres "A" 5, CP. Banco Mendoza 4. Leonardo Murialdo 5, Bernardino Rivadavia 5. Casa de Italia 4, Petroleros 0 y Atlético Palmira 1, Municipalidad de Maipú-Giol 1.
Desde el ente rector del Hockey Patín vernáculo se informó que la Quinta fecha del torneo de Apertura de primera caballeros se jugará luego del Campeonato Argentino de la categoría Junior que organiza la AMP en la pista de Impsa.
De todas formas en forma muy amable, la AMP entregó el programa de cotejos de la fecha quinta y que serán:
AC. San Martín vs. Leonardo Murialdo
Bernardino Rivadavia vs. A. Palmira
IMPSA vs. Casa de Italia
Petroleros vs. Andes Talleres "A"
CP Banco Mendoza vs. Godoy Cruz Antonio Tomba
Municipalidad de Maipú-Giol vs. Andes Talleres "B".
1°Leonardo Murialdo, 12 puntos
2° Casa de Italia, 10
3° AC. San Martín, 9
4° CP Banco Mendoza, 7
5° AC Palmira, 7
6° IMPSA, 6
7° Andes Talleres "A" 6
8° Bernardino Rivadavia, 4
9° Andes Talleres "B" 4
10° Municipalidad de Maipú Giol, 4
11° Petroleros, 0
12° Godoy Cruz AT, 0 Unidades