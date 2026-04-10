El arquero inocente: este documental sobre el Mundial 78 se verá mañana y pasado, en el Cine Imperial de Maipú

La película “El arquero inocente” recrea en formato documental la situación del país en el Mundial de 1978, con un primer plano del escape de un centro clandestino de detención de Morón de cuatro jóvenes argentinos, el mismo día del polémico partido Argentina-Perú.

Fotograma de la película que muestra el carnet de Claudio Tamburrini.

Un partido del Mundial de Fútbol de Argentina en 1978.

A propósito del reciente 50º aniversario del comienzo del gobierno de la dictadura militar de 1976, se presentará en el cine Imperial de Maipú, la película El arquero inocente (ATP+13), del director Andrés Kasanzew (53), hijo del conocido periodista Nicolás Kasanzew.

La exhibición de este filme será este sábado 11 de abril, a las 18, y el domingo 12 de abril, a las 21.30.

El tema que desarrolla el largometraje recrea hechos verídicos, ocurridos en el país, en la década del ’70. Es la época del tramo final del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, disputado en Argentina, cuando el hoy filósofo y escritor Claudio Marcelo Tamburrini, entonces arquero del club Almagro, protagonizó un espectacular escape de la Mansión Seré, donde estaba detenido acusado de subversivo. Claudio estuvo privado de libertad en ese sitio entre el 18 de noviembre de 1977 y el 24 de marzo de 1978, cuando se fugó junto con tres compañeros de cautiverio. Tenía 23 años.

En 1985 testimonió en el Juicio a las Juntas Militares y se desempeñó como asesor del fiscal Julio Strassera. Desde 1979 vive en Estocolmo, Suecia, donde es docente e investigador de Filosofía Práctica. En 2002 publicó Pase Libre, relato testimonial sobre la fuga de la Mansión Seré. Tamburrini, hoy de 71 años, colabora con notas en la sección Opinión de este diario.

Entre los protagonistas de esta entrega, que fue realizada en 2025, figuran, entre otros, el ya citado Tamburrini, César Luis Menotti, Daniel Passarella, Jorge Rafael Videla, Ricardo La Volpe, Ramón Quiroga y Héctor Chumpitaz, estos dos últimos, jugadores de la Selección de Fútbol de Perú.

El arquero inocente Fotograma de la película que muestra el carnet de Claudio Tamburrini. Datos del director de El arquero inocente Iván Kasanzew (Buenos Aires, 17 de abril de 1973) es periodista deportivo, reportero, presentador y director de cine documental argentino, con más de 25 años de trayectoria en medios de comunicación. Kasanzew comenzó su carrera muy joven en la televisión argentina. A los 19 años ya realizaba entrevistas a figuras internacionales —entre ellas Mikhail Gorbachov. Dirigió el documental Maradona: “La muerte de Dios”, que explora la vida, el legado y la muerte de Diego Armando Maradona. El arquero inocente propone una mirada sobre uno de los momentos más complejos de la historia argentina reciente, cuando el fervor deportivo convivía con el clima de represión impuesto por la última dictadura militar. A partir de material de archivo, testimonios y entrevistas inéditas, el documental reconstruye el contexto político y social que rodeó a la Copa del Mundo disputada en el país en 1978. La película organiza su relato en tres ejes narrativos: el vínculo entre el poder político y la organización del torneo; la historia personal de Claudio Tamburrini, ex arquero del club Almagro y sobreviviente del centro Mansión Seré, en Castelar Sur (Morón); y el recordado partido entre Argentina (6) y Perú (0), uno de los encuentros más discutidos en la historia de los mundiales. Afiche-EAI El arquero inocente: afiche de la película documental. El arquero inocente: ficha técnica Dirección y guion: Iván Kasanzew. Compañía productora: Two Flamingos Production Producción ejecutiva: Belinda Andretti, Lester Brito, Daniel Tantalean, Kelvin Charles y Cindy Fernández. Edición: Lester Brito. Gráficas y animaciones: Adriano Fuda Cámaras: Sebastián Proazzi, Kelvin Charles Duración: 79 minutos.