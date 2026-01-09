Fichaje récord en el fútbol sudamericano: Cruzeiro cerró a una figura bicampeón de la Copa Libertadores

El mediocampista brasileño vuelve a Cruzeiro para convertirse en refuerzo y a su vez en la contratación más cara del fútbol sudamericano en la historia.

Cruzeiro oficializó un movimiento histórico en el mercado de pases al cerrar la llegada del mediocampista bicampeón de la Copa Libertadores Gerson Santos da Silva, en lo que se convierte en la compra más costosa en la historia del fútbol sudamericano.

El club de Belo Horizonte acordó con el Zenit de San Petersburgo el traspaso por el jugador que ronda una cifra descomunal para las arcas que ya conocemos que maneja el Brasileirao.

image Cuánto es la cifra millonaria que desembolsó Cruzeiro por su contratación La cifra que pagará el conjunto de Belo Horizonte será de 27 millones de euros fijos más otros 3 por variables, que supera a los 25.500.000 euros desembolsados por el Palmeiras para la incorporación de Vitor Roque, desde el Barcelona. El volante firmará por cuatro temporadas y fue uno de los pedidos del técnico Tite, quien lo dirigió en la selección de Brasil.

Lo curioso es que Gerson había sido vendido hace tan sólo 6 meses al conjunto ruso, a cambio de 25 millones de euros desde el Flamengo. Su vuelta al fútbol de Sudamérica se gestionó con rapidez y es una de las apuestas fuertes del Cruzeiro, que volverá a jugar la Copa Libertadores por primera vez desde 2019, edición en la que quedó eliminado con River.

image Este desembolso rompe un récord y sitúa a Gerson por encima de otras contrataciones sobresalientes en Sudamérica, como la ya mencionada transferencia de Vitor Roque al Barcelona y la de otros mediocampistas y delanteros de renombre, consolidándolo como el fichaje más caro registrado en la región.