Así es la facekini, la máscara que protege el rostro de los rayos UV y es furor en la playa

Con la llegada del verano y el aumento de la radiación ultravioleta , la protección de la piel vuelve a instalarse como una prioridad para millones de personas.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 15 de enero

Apagón masivo afectó a más de 800.000 usuarios en el AMBA en medio de la ola de calor

Protectores solares, sombreros y ropa con filtro UV se repiten en playas y piletas. Sin embargo, en algunos países de Asia, especialmente en China , una tendencia particular ha llamado la atención del mundo: el facekini , una máscara diseñada para cubrir casi por completo el rostro y evitar cualquier contacto directo con el sol.

El facekini nació en 2004 de la mano de Zhang Shifan, quien ideó esta prenda como una barrera física contra los rayos UV . En un inicio, su objetivo no solo era prevenir el bronceado, sino también proteger la piel de picaduras de medusas, algas y mosquitos durante los baños en el mar.

Con el tiempo, nadadores comenzaron a utilizarlo por razones prácticas, hasta que la prenda dio el salto y se transformó en un fenómeno de moda entre los jóvenes.

Hoy, el facekini es parte de una industria millonaria. Basta una búsqueda rápida en internet para encontrar modelos de todo tipo: desde versiones básicas que rondan los 10 dólares , hasta diseños de alta gama con telas tecnológicas que cubren cuello y pecho, pensadas para ofrecer protección total.

El motivo del éxito en China

Facekini

Pero más allá de su funcionalidad, el auge del facekini tiene un fuerte trasfondo cultural. En China, la piel blanca ha sido históricamente un símbolo de estatus socioeconómico. El bronceado, en cambio, se asocia al trabajo manual bajo el sol, especialmente en zonas rurales.

De ahí que mantener una tez clara, casi “de porcelana”, sea considerado un ideal de belleza y prosperidad. Un antiguo proverbio chino resume esta idea: “una piel blanca puede ocultar hasta lo más feo”.

El éxito comercial del producto respalda esta visión. Solo entre enero y julio de 2025, las ventas de facekinis crecieron un 50% en China, mientras que el mercado de ropa con protección UV superó los 9.000 millones de euros en 2024, consolidando una tendencia que va mucho más allá de una moda pasajera.

¿Realmente protege contra los rayos UV?

Desde el punto de vista dermatológico, el facekini sí ofrece beneficios concretos. A diferencia del bloqueador solar, actúa como una protección física continua que no necesita reaplicación y cubre zonas sensibles como párpados y mejillas.

Especialistas señalan que es especialmente útil para personas con pieles sensibles, niños, adultos mayores y quienes tienen fototipos de piel muy claros, más propensos al daño solar y al envejecimiento prematuro.

No obstante, el debate está abierto. El propio Gobierno chino ha cuestionado lo que denomina una “ansiedad por la protección solar”, advirtiendo que el uso excesivo de estas prendas podría responder más a una presión estética que a una necesidad real de salud pública. Así, el facekini se mueve en una delgada línea entre la prevención médica y la expresión de un ideal cultural profundamente arraigado.

Entre la protección y la obsesión, esta máscara se ha convertido en un símbolo de cómo la moda, la salud y la cultura pueden entrelazarse bajo el sol del verano.