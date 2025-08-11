Fondo Compensatorio Agrícola: el Gobierno de Mendoza anuncia un 30% de aumento y los pasos para acceder

El programa provincial ofrece más cobertura a pequeños productores de Mendoza, con compensaciones actualizadas y mayores beneficios para 2025-2026.

El Gobierno provincial anunció un aumento del 30% en las compensaciones.

El Gobierno de Mendoza habilitó la inscripción para el Fondo Compensador Agrícola (FCA) correspondiente a la temporada 2025-2026, con un incremento del 30% en las compensaciones por daños.

La medida está dirigida a pequeños productores con superficies cultivadas de hasta 30 hectáreas, afectados por heladas tardías o granizo, y busca resguardar cultivos de vid, frutales, hortalizas de verano, maíz grano y forrajes.

El Gobierno evalúa heladas y determinará si hubo daños en 20 días El beneficio está disponible para cultivos de vid, frutales, hortalizas y maíz. Según lo establecido por el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, el programa contempla opciones de cobertura adaptadas a las distintas regiones productivas y actualiza los montos de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. El plazo para adherirse vence el 5 de septiembre y la inscripción requiere estar previamente registrado en el Registro de Uso de la Tierra (RUT).

Incremento de compensaciones y requisitos para acceder El reglamento del FCA 2025-2026 establece un aumento del 30% en las compensaciones con respecto a la temporada anterior. Además, si una unidad productiva estuvo en situación de Emergencia o Desastre Agropecuario, por el mismo fenómeno natural, en tres de los últimos cinco períodos agrícolas, se aplicará un incremento adicional del 30% al aporte de adhesión.

Durante la campaña 2024-2025 se adhirieron 3.500 productores y el Gobierno provincial transfirió $7.300 millones en compensaciones, con el 75% destinado al Oasis Sur. “El trabajo con los seguros fue muy importante. Al estar indexados por inflación, los productores no perdieron como en otros años. Además, se pagó a tiempo e incluso antes de lo previsto”, señaló el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.