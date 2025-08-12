12 de agosto de 2025 - 16:42

Banco San Juan refuerza su presencia en Calingasta con una nueva sucursal en Barreal

El banco continúa con su plan de expansión estratégica, brindando apoyo a la actividad minera y mejorando el acceso a servicios financieros en la región.

Foto:

Por Redacción

Banco San Juan inauguró una moderna sucursal en Barreal, ubicada en el corazón de Calingasta, con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera y apoyar el desarrollo económico local.

La nueva sede, que ocupa 300 metros cuadrados, está equipada con tecnología de última generación y ofrece atención personalizada, garantizando que los clientes puedan acceder a todos los productos y servicios del banco con facilidad, seguridad y eficiencia las 24 horas del día, todos los días del año.

Este nuevo centro de servicios se une a la amplia red de sucursales del banco en la provincia, reafirmando su cercanía con las comunidades y su compromiso con el crecimiento económico regional. En particular, la sucursal apunta a respaldar la actividad minera local, un sector clave para el desarrollo de la zona.

Banco San Juan continúa consolidándose como un socio estratégico de las empresas mineras, apoyando tanto a trabajadores como a emprendedores a través de inversiones en infraestructura y servicios adaptados a las necesidades de esta industria.

La sucursal de Barreal no solo brindará servicios bancarios, sino que también se convertirá en un espacio de formación para la comunidad local. Se desarrollarán programas de capacitación dirigidos a fomentar las vocaciones productivas y los oficios necesarios para el sector minero.

"Esta inauguración representa mucho más que una nueva sucursal: es un paso clave en nuestro plan estratégico para brindar más y mejores servicios donde están las oportunidades de crecimiento. Queremos estar presentes con soluciones concretas para las personas, las empresas y las comunidades que hacen el San Juan productivo", señalaron autoridades de la entidad.

Capacitación y convenio con la Municipalidad de Calingasta

Banco San Juan, a través de su Fundación, lanzará un programa integral de capacitación para la industria minera que comenzará en septiembre en el Centro Cultural de Barreal. Este programa buscará potenciar habilidades y fortalecer la capacidad local para integrarse en la industria minera.

Además, durante la inauguración, se firmó un convenio con la Municipalidad de Calingasta para establecer al banco como agente financiero de la municipalidad, fortaleciendo la colaboración institucional y mejorando los servicios tanto para la gestión pública como para los ciudadanos.

A la ceremonia asistieron importantes autoridades locales, como Sebastián Carabajal, intendente de Calingasta, y Silvina Bellantig, gerente general de Banco San Juan, entre otros miembros de la entidad financiera.

Banco San Juan reafirma así su compromiso con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fomento de una economía productiva y sostenible.

