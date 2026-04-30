Mendoza, pionera en casinos online: ¿qué establece nuestro modelo de regulación?

La industria del juego online pisa cada vez más fuerte en el país, en donde muchísimos usuarios se registran en plataformas de casinos todos los días. Durante los últimos años, grandes empresas de origen europeo aterrizaron en la región latinoamericana con un negocio sumamente atractivo bajo el brazo. No tardaron en popularizar su propuesta que, hasta el día de hoy, continúa expandiéndose.

Frente al galopante crecimiento de la industria, cada país optó por tomar sus propias medidas regulatorias. En Argentina, el modelo dista de los adoptados por las naciones vecinas, ya que no cuenta con una legislación a nivel federal . Esto significa que cada provincia cuenta con la potestad para avanzar, o no, en la legalización del juego en línea.

Mendoza fue una de las primeras provincias en dar luz verde al rubro. Los usuarios pueden elegir un casino online en Mendoza que cuente con la licencia del organismo regulador provincial . Todos los operadores deben poseer dicha licencia para operar legalmente, garantizando el cumplimiento de todas las normas de seguridad establecidas por la autoridad reguladora.

CABA y Buenos Aires fueron las primeras en dar el sí al sector del juego online, abriendo las puertas al mercado regulado. Dicha apertura marcó el camino para las provincias que siguieron en la misma dirección, y Mendoza fue una de ellas . La pandemia en 2020 fue el fenómeno detonante para las autoridades gubernamentales, que se encontraron con una industria que se catapultó durante los períodos de confinamiento.

El mismo año, Mendoza optó por la legalización del juego online. En el mes de octubre se promulgó la Ley Nº 9.267, que designó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) como el ente regulador a cargo de emitir licencias a operadores que cumplieran con determinados estándares en materia de seguridad y juego responsable. Además, el organismo debería supervisar el cumplimiento de las normas fiscales que aplicarían a todo casino de Mendoza legalmente habilitado.

El modelo de regulación planteó las bases para que la industria pudiera desarrollarse en el marco de la transparencia, promoviendo el consumo de juego solamente en casinos de Mendoza que estuvieran autorizados. Se esperaba que los usuarios que, hasta entonces, se habían registrado en sitios de juego clandestinos migraran hacia las plataformas habilitadas, garantizando así entornos más seguros para los mendocinos.

“Queríamos que en la ley quedaran especificados los principales parámetros que permitan proteger a los jugadores, teniendo en cuenta que hoy se está jugando mucho en la ilegalidad, en Mendoza esto es tremendo y venimos trabajando con la Justicia muy de cerca en combatir este tema”, manifestó Ida López, presidenta del IPLyC.

Licencias al día

Según lo establecido por la Ley, se entregaría un mínimo de dos y un máximo de siete licencias, pero finalmente se fijó un máximo de cinco. En un contexto de pleno desarrollo del sector del juego online en Argentina, Mendoza demostró un carácter cauteloso y más restrictivo, celebrado por aquellas voces que se manifestaban en contra del aval del juego online en la provincia.

No obstante, a comienzos del 2025, el IPLyC informó que adjudicaría dos nuevas licencias a través de licitación pública. En total, son siete los casinos online en Mendoza autorizados actualmente para explotar el juego en línea en la jurisdicción por un período de 10 años. En consonancia con la Ley, debieron abonar de US$15.000 por la licencia, y aportar un 6% del monto total de apuestas menos premios pagados.

Algunas de las medidas más importantes

Son muchos los puntos que desglosa la Ley Nº 9.267, pero el contexto de creciente clandestinidad del juego online hace que algunos aspectos destaquen más que otros. Uno de los más relevantes es, sin duda, la publicidad. La Ley señala que las mismas deben ser claras, veraces y no engañosas.

Se deberá proporcionar información sobre los requisitos de edad mínima, no se deberá fomentar la participación excesiva en el juego, ni presentar a este como un medio para recuperar pérdidas financieras o como una alternativa al empleo. Además, no se deberá sugerir que es posible apostar de forma anónima o sin poseer una cuenta de juego válida y autorizada conforme a la ley.

Todas estas normas están atravesadas por una política de juego responsable que busca velar por la seguridad de los mendocinos. Pero la protección de datos también es importante; los casinos online ilícitos son un riesgo para los usuarios que se exponen a posibles ciberdelitos. Los piratas informáticos han modernizado sus esquemas fraudulentos y hasta han llegado a cometer estafas a través de Gmail.

Por eso, todo casino de Mendoza online debe cumplir con la Ley Nº 25.326 sobre Protección de los Datos Personales. Les es prohibido revelar información obtenida mediante el registro y apertura de cuenta del jugador o cualquier información relacionada con las transacciones o estado de la cuenta. Asimismo, los portales digitales deben mostrar en su página de inicio la posesión de la licencia habilitante.

Estas son solo algunas de las medidas regulatorias explicitadas en la Ley de juego online de Mendoza. El apartado desglosa muchas otras secciones: obligaciones impositivas, juego responsable, extinción del título habilitante y más, que demuestran la rigurosidad de la ley y el compromiso de la provincia con la regulación de la industria.