Un empleado halló un feto en avanzado estado de descomposición en Valle Fértil. Investigan para localizar a la madre en hospitales de la región.

San Juan: encontraron un feto de cinco meses en una planta recicladora y buscan a la madre

Un feto de cinco meses de gestación fue encontrado en avanzado estado de descomposición en los filtros de una planta recicladora ubicada en el departamento Valle Fértil de San Juan. La Policía fue alertada tras el hallazgo realizado por un empleado que limpiaba las cloacas del lugar.

La Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía iniciaron una investigación para localizar a la madre, recorriendo nosocomios locales y también de la provincia de La Rioja, en busca de pistas que permitan esclarecer el caso.

El subcomisario David Recio indicó que se está analizando si la mujer pudo haber acudido a algún hospital para un procedimiento, dado que “por la gestación, por los cinco meses, pueden quedar restos en la mujer que serán detectados en controles médicos”.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, los investigadores solicitan datos al Hospital Rawson y a centros de salud de la región para avanzar en la pesquisa.