8 de agosto de 2025 - 23:00

San Juan: encontraron un feto de cinco meses en una planta recicladora y buscan a la madre

Un empleado halló un feto en avanzado estado de descomposición en Valle Fértil. Investigan para localizar a la madre en hospitales de la región.

San Juan: encontraron un feto de cinco meses en una planta recicladora y buscan a la madre

San Juan: encontraron un feto de cinco meses en una planta recicladora y buscan a la madre

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un feto de cinco meses de gestación fue encontrado en avanzado estado de descomposición en los filtros de una planta recicladora ubicada en el departamento Valle Fértil de San Juan. La Policía fue alertada tras el hallazgo realizado por un empleado que limpiaba las cloacas del lugar.

Leé además

Falleció la beba nacida tras el trágico fallecimiento de su madre en una exposición de dinosaurios

Falleció la beba nacida tras el trágico fallecimiento de su madre en una exposición de dinosaurios

Por Redacción Sociedad
La pareja sufrió este martes la perdida de su hija.

Quién es Sofía Reca, madre de Mila y esposa de Tomás Yankelevich

Por Agustín Zamora

La Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía iniciaron una investigación para localizar a la madre, recorriendo nosocomios locales y también de la provincia de La Rioja, en busca de pistas que permitan esclarecer el caso.

El subcomisario David Recio indicó que se está analizando si la mujer pudo haber acudido a algún hospital para un procedimiento, dado que “por la gestación, por los cinco meses, pueden quedar restos en la mujer que serán detectados en controles médicos”.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, los investigadores solicitan datos al Hospital Rawson y a centros de salud de la región para avanzar en la pesquisa.

La policía continúa con la búsqueda, mientras la comunidad espera respuestas sobre las circunstancias que rodean este hallazgo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gran debut. El piloto mendocino en las prácticas en el circuito de Villicum registró los mejores tiempos.   

Automovilismo: Tomy Vitar brilló en su debut en el TC2000 en el Villicum

Por Sergio Faria
Supervielle inauguró una sucursal en San Juan para la industria minera.

Supervielle inauguró una sucursal en San Juan exclusiva para la industria minera

Por Redacción Economía
Coviar quedó en el ojo de tormenta tras oficializar un aumento de 45% de las contribuciones obligatorias. 

San Juan también rechaza el aumento de Coviar

Por Redacción Economía
Detuvieron al sanjuanino que realizó la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito.

Detuvieron a un sanjuanino sospechado de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

Por Redacción Policiales