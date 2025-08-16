La primera declaración de Luis Petri candidato: "La gran pelea está en el Congreso"

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, será candidato a diputado nacional por el frente que componen La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Después de firmar su ingreso como cabeza de la lista violeta agradeció al presidente Javier Milei por darle la confianza de competir y aseguró que "la gran pelea está en el Congreso".
"Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre", sostuvo Petri, tras reunirse en la Residencia de La Puntilla con el gobernador Alfredo Cornejo y el titular de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano.
"Liderados por @JMilei, estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro de progreso que todos soñamos", sostuvo.
Y aseguró: "Mi compromiso es absoluto con nuestro país, con nuestra provincia y con el rumbo que decidió el presidente".
Luego, se refirió a las propuestas que planteará para el Congreso: "Quiero decirles a todos los mendocinos que voy a trabajar por una provincia que refuerce su peso en el debate nacional, defender nuestras economías regionales, apoyar a quienes producen y emprenden, y garantizar que el mérito y el esfuerzo serán reconocidos y recompensados".
Y remarcó la importancia de estas elecciones: "Hoy debemos lograr las reformas urgentes que traban el crecimiento y la gran pelea está en el Congreso. Es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias".
"Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023", agregó.
Y sostuvo: "Por eso, no podemos dar un paso atrás. Necesitamos en el Congreso personas que crean en las ideas de la libertad para sacar al pais adelante".
"Junto a @alfredocornejo, @PameVerasay, @fcorreallano e intendentes nos reunimos para firmar la aceptación de las candidaturas", completó el flamante candidato.