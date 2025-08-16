Sorpresa total: Luis Petri será el candidato de la alianza entre radicales y mileistas

Luis Petri convocó a una reunión que no estaba en los planes y una fuente radical confirmó su candidatura. Había desestimado su postulación, pero todo cambió.

Javier Milei y Luis Petri antes del discurso que dio el Presidente en el Congreso el sábado pasado.

En un giro inesperado y a horas del cierre de listas, todo indica que el radical Luis Petri será candidato a diputado nacional en primer término de la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza.

Petri convocó anoche, sorpresivamente, a todos su seguidores a la sede capitalina de "Mendocinos por el Futuro", la fundación que conduce, para un encuentro que se desarrollará allí en la mañana de este sábado.

Consultado por Los Andes, Petri confirmó que estaba por emprender vuelo a Mendoza desde Buenos Aires para esta reunión, que no estaba en los planes de nadie en su sector, ya que los petristas, tras los acuerdos internos por los candidatos radicales para la alianza, habían establecido un impasse hasta el inicio de la campaña. O sea, hasta el 27 de este mes.

Una importante fuente de la UCR, en tanto, confirmó a este diario sin dudarlo que Petri será el principal candidato a diputado nacional de la coalición. Resta saber en este sentido qué pasará con el cargo que ocupa: es el ministro de Defensa de la Nación y uno de los funcionarios más valorados por el presidente Javier Milei.

A fines de julio, cuando se definieron los candidatos de la UCR para la alianza, Petri había sido concluyente al desmentir su candidatura a diputado nacional. Por primer vez rompía entonces el lema que hasta entonces mantenía en vilo a todos: "Voy a estar donde el Presidente lo decida".