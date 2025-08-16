16 de agosto de 2025 - 18:38

Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y se mostró con Karina Milei

El actual ministro de Defensa será el primer candidato a diputado nacional de Mendoza, en alianza con la UCR.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, es candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza

La primera declaración de Luis Petri candidato: "La gran pelea está en el Congreso"

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Residencia de La Puntilla a Luis Petri y Facundo Correa Llano para sellar su candidatura. 

Alfredo Cornejo celebró que Luis Petri encabece la lista de La Libertad Avanza: "Su trayectoria lo respalda"

Además, el funcionario nacional anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se lo ve firmando los papales.

Luego de conocerse la noticia de la postulación, Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”, expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: “Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

La secretaria general de la Presidencia acompañó el posteo con la foto de Petri firmando la afiliación, junto a ella y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Petri, con chances amplias de ser electo diputado nacional, dejaría el cargo en Defensa el 10 de diciembre próximo, tras dos años en funciones.

