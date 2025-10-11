11 de octubre de 2025 - 19:15

El inesperado uso de la bolita roll-on del desodorante

Una idea simple y ecológica convierte el envase del desodorante en una herramienta ingeniosa y muy útil para la salud.

Desodorantes en roll-on. Fuente: Canva

Desodorantes en roll-on. Fuente: Canva

Foto:

Lo que antes servía solo para mantenernos frescos, ahora puede aliviar el cuerpo. Los desodorantes en roll-on, gracias a su diseño con una bolita giratoria, permiten distribuir el producto de forma pareja y sin desperdicio. Pero una vez vacío, ese envase puede transformarse en algo mucho más útil, un masajeador casero para relajar contracturas musculares.

Leé además

no las tires: como reciclar las tapitas de desodorantes para decorar tu hogar

No las tires: cómo reciclar las tapitas de desodorantes para decorar tu hogar

Por Camilo Clavel
Practicar estos cuatro ejercicios en secuencia lleva menos de diez minutos al día y puede marcar una diferencia.

No son masajes: 4 ejercicios simples para eliminar el dolor de cervical

Por Redacción

Esta ingeniosa idea surge como una alternativa sostenible en tiempos en que el plástico abunda y los envases descartables son uno de los principales desechos. En lugar de tirarlo, se puede limpiar, rellenar y aprovechar su forma ergonómica para cuidar el cuerpo y el medio ambiente al mismo tiempo.

Cómo convertirlo en un masajeador

El procedimiento es simple. Primero, hay que quitar la bolita del roll-on con ayuda de un destornillador plano o un cuchillo pequeño, haciendo palanca con cuidado para evitar accidentes. Luego se limpia bien el envase y se elige un nuevo contenido, puede ser una crema analgésica, un gel relajante o incluso una loción corporal. Si el producto es muy espeso, se recomienda agregar unas gotas de agua para lograr una textura más fluida.

Una vez relleno, se vuelve a colocar la bolita y se agita el frasco. Al aplicarlo sobre la piel, el movimiento circular de la esfera distribuye el producto de manera uniforme y permite masajear directamente la zona afectada. Este mecanismo ayuda a reducir la tensión muscular y mejora la absorción del gel o crema, potenciando el efecto relajante.

Desodorantes en roll-on
Desodorantes en roll-on. Fuente: Canva

Desodorantes en roll-on. Fuente: Canva

Beneficios: relaja, ahorra y cuida el planeta

Más allá del alivio físico, reutilizar el envase tiene un impacto ambiental positivo. Se evita que un plástico más termine en el mar o en vertederos, y se le da una segunda vida útil a un objeto cotidiano.

Además, este truco casero ahorra dinero y espacio, ya que el roll-on es fácil de transportar, ideal para llevar en el bolso o en un viaje. Su formato compacto permite aplicar el producto justo donde se necesita sin ensuciar las manos ni desperdiciar crema.

En definitiva, una idea práctica, ecológica y efectiva que demuestra que los pequeños cambios en el hogar también pueden transformar la rutina. Un simple desodorante vacío puede convertirse en la herramienta perfecta para aliviar tensiones y cuidar el cuerpo, mientras ayudamos al planeta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero y sin danarla

Cómo eliminar las manchas de desodorante en la ropa con un truco casero y sin dañarla

Por Andrés Aguilera
ideal para decorar tu casa: como reciclar los sachets de leche que ya no usas

Ideal para decorar tu casa: cómo reciclar los sachets de leche que ya no usás

Por Redacción
La falta de botellas de vidrio le pone tope al crecimiento del vino.

Solo debes reciclar botellas de vidrio: cómo tener tus propias lámparas hechas a mano

Por Redacción
por que reciclar las medias que ya no usas pueden ayudar en la limpieza de casa

Por qué reciclar las medias que ya no usas pueden ayudar en la limpieza de casa

Por Redacción