Ideal para jugar con los niños: qué materiales conviene reciclar en casa

Reciclar en casa, además de contribuir al cuidado del ambiente , puede transformarse en una fuente constante de aprendizaje y diversión dentro del hogar. Reutilizar objetos que normalmente se descartan, como botellas, rollos de papel, frascos o cartones, permite enseñar a los niños el valor de la sustentabilidad mientras desarrollan otras capacidades.

Se necesita una base de cartón recortada con forma de corazón, estrella o círculo. Se marcan los puntos donde irán los globos inflados y se fijan por detrás con cinta adhesiva. Para las flechas se usan palitos de madera con pequeñas piezas de papel pegadas en los extremos. El tablero puede colgarse en la pared, funcionando como juego de puntería y elemento decorativo.

Se preparan entre seis y diez botellas plásticas llenas parcialmente con arena o arroz para darles peso. Luego se decoran con pintura o cintas de colores y se disponen en triángulo sobre el suelo. Con una pelota pequeña los niños intentan derribarlas. Es ideal para espacios interiores o exteriores y mejora la coordinación y la fuerza.

- Lotería de objetos reciclados

Se recortan cartones o tapas de cajas para crear tarjetas. En cada una se dibujan o pegan imágenes de objetos comunes del hogar, como tazas, llaves o juguetes. Cada jugador recibe un tablero y debe marcar las coincidencias a medida que se sacan las fichas. Estimula la memoria, la atención y el vocabulario sin necesidad de materiales nuevos.

Opciones alternativas

- Carrera de obstáculos

Con cajas de cartón de diferentes tamaños se pueden formar túneles, rampas y barreras. Se decoran con papeles de colores para señalar los caminos y se cronometra el recorrido de cada participante. Esta actividad promueve el movimiento, el equilibrio y la creatividad mientras se da un nuevo uso a los embalajes.

Herramientas para reciclar en el hogar Reciclar en el hogar no requiere de herramientas complejas. Pexels

- Lanzamiento de aros

Se utilizan rollos de cartón pintados (de cocina o papel higiénico) colocados en posición vertical sobre una base firme. Los niños lanzan aros de cartón o tela intentando encestarlos. Se puede llevar la cuenta de los aciertos para hacerlo competitivo. Mejora la puntería, la coordinación y la motricidad fina.

El uso de materiales reciclados en juegos infantiles no solo despierta la creatividad, sino que también enseña valores desde una edad temprana. Convertir residuos en juguetes caseros es una forma concreta de mostrar que la diversión y el aprendizaje pueden ir de la mano del cuidado ambiental.