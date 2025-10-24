24 de octubre de 2025 - 18:06

Ideal para este verano: cómo reciclar las prendas que ya no utilizas para renovar tu placard

Además de reducir el desperdicio textil, reciclar fomenta la creatividad y permite renovar tu placard sin generar nuevos gastos.

Mendoza, San Luis y San Juan, lideran el ranking de objetos olvidados al salir de viaje con la ropa interior y los cargadores.&nbsp;

Mendoza, San Luis y San Juan, lideran el ranking de objetos olvidados al salir de viaje con la ropa interior y los cargadores. 

Foto:

Por Redacción

Leé además

solo tenes que reciclar cascaras de frutas y verduras: como crear un compost en minutos en tu casa

Solo tenés que reciclar cáscaras de frutas y verduras: cómo crear un compost en minutos en tu casa

Por Redacción
solo con restos de carton: como reciclar y renovar la decoracion en casa

Solo con restos de cartón: cómo reciclar y renovar la decoración en casa

Por Redacción

Una de las maneras más simples de hacerlo es convertir una remera vieja en una musculosa, un proyecto casero fácil, económico y sustentable.

Poner tu ropa en la silla, no en el placard qué significa para la psicología (1)

Materiales necesarios para reciclar

- Remera vieja (preferentemente de algodón o tela liviana)

- Tijera afilada

- Tiza o marcador para tela

- Musculosa de referencia (opcional)

- Regla o cinta métrica

- Pegamento para tela o aguja e hilo (opcional para los bordes)

ropa con agujeros
Esta técnica se ha vuelto popular entre quienes buscan soluciones rápidas y estéticas para la ropa cotidiana.

Esta técnica se ha vuelto popular entre quienes buscan soluciones rápidas y estéticas para la ropa cotidiana.

Paso a paso para crear la musculosa

- Elegir la prenda adecuada: Seleccioná una remera cómoda y limpia, idealmente de algodón, porque es más sencilla de cortar y manejar. Evitá telas gruesas o elásticas, ya que dificultan el trabajo.

- Preparar la superficie: Colocá la remera sobre una mesa o superficie firme y lisa, eliminando todas las arrugas. Esto asegura que los cortes sean precisos.

- Marcar el diseño: Si tenés una musculosa que te gusta, usala como molde. Colocala sobre la remera y trazá el contorno de los hombros, las sisas y el escote con tiza o marcador para tela. Si no tenés molde, podés dibujar la forma a mano alzada, dejando al menos un centímetro de margen para evitar que la tela se deshilache.

- Cortar con cuidado: Seguí las líneas marcadas usando una tijera afilada. Para un estilo más holgado, hacé los cortes amplios; si preferís un modelo ajustado, recortá más cerca del cuerpo. También podés modificar el largo para lograr un top corto o tipo “cropped”.

- Proteger los bordes: Si querés un acabado prolijo, aplicá pegamento para tela sobre los bordes o realizá un pequeño dobladillo cosido a mano. En cambio, si buscás un efecto más descontracturado, estirá suavemente los bordes con las manos: el algodón se enrollará naturalmente.

- Personalizar el diseño: Este es el momento para agregar estilo propio. Podés teñir la prenda con anilinas naturales, estampar frases, aplicar tachas o coser parches. También podés cortar flecos en la parte inferior o anudar los laterales para darle un toque diferente.

Poner tu ropa en la silla, no en el placard qué significa para la psicología (3)

Con unos pocos materiales y un poco de paciencia, una prenda vieja se transforma en una musculosa única y funcional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como reciclar platos de vidrio y crear una frutera decorativa: sencillo y sin gastar de mas

Cómo reciclar platos de vidrio y crear una frutera decorativa: sencillo y sin gastar de más

Por Redacción
una nueva mesita de luz para tu casa: este es el unico material que debes reciclar para lograrlo

Una nueva mesita de luz para tu casa: este es el único material que debes reciclar para lograrlo

Por Redacción
ideal para renovar las macetas de tu casa: como reciclar los envases de plastico que ya no usas

Ideal para renovar las macetas de tu casa: cómo reciclar los envases de plástico que ya no usas

Por Redacción
Paso a paso para convertir una caja de zapatos en un mini metegol

Un portarretratos único: cómo reciclar las cajas de zapatos para darles una segunda vida

Por Redacción