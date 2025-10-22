22 de octubre de 2025 - 18:40

Solo con restos de cartón: cómo reciclar y renovar la decoración en casa

Este proyecto puede realizarse durante el fin de semana, con materiales accesibles y un proceso sencillo que no requiere experiencia previa.

El objetivo principal es aprovechar el cartón como base estructural para fabricar tapas resistentes, personalizables y visualmente atractivas. Al mismo tiempo, esta práctica contribuye al consumo responsable y a la reducción de residuos. Las tapas terminadas pueden adaptarse a distintos estilos decorativos.

Reciclar cartón

Materiales necesarios

- Cartón

- Tijeras

- Cola vinílica

- Pistola de silicona

- Hilo de yute trenzado

- Tela estampada (diseño a elección)

- Goma espuma (opcional)

- Lápiz

Reciclar el cartón en el hogar

Paso a paso para reciclar

- Marcar con el lápiz el diámetro del frasco o la lata sobre una lámina de cartón para establecer el tamaño de la tapa.

- Cortar los círculos con cuidado y aplicar una capa uniforme de cola vinílica sobre la superficie.

- Si se busca una textura más acolchada, colocar una lámina de goma espuma antes de cubrir con la tela elegida.

- Extender la tela sobre la parte superior y realizar pequeños cortes en el borde interno para pegarla correctamente por el reverso, evitando pliegues.

- Cubrir luego el borde lateral de la tapa con una tira de hilo de yute, asegurándola con silicona o pistola encoladora.

- Este detalle no solo mejora la estética del resultado final, sino que también refuerza la estructura del cartón.

- Para crear la base de la tapa, cortar dos círculos de cartón del mismo tamaño, con un diámetro ligeramente menor al del frasco o la lata.

- Pegar ambos círculos entre sí y forrarlos con la misma tela empleada en la parte superior, de modo que el conjunto mantenga coherencia visual.

- Finalmente, adherir esta base al reverso de la tapa, en el lado opuesto al de la goma espuma.

El resultado es una pieza sólida, decorativa y completamente personalizable. Puede emplearse para frascos de cocina, organizadores de escritorio, latas para guardar accesorios o incluso como elementos decorativos en estanterías y muebles auxiliares.

Este tipo de proyectos favorece la práctica del reciclaje doméstico y la recuperación de materiales desechados. Una simple tapa de cartón forrada puede convertirse en un ejemplo de cómo los pequeños gestos de reutilización generan un impacto positivo tanto en el ambiente como en la vida cotidiana.

